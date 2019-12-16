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10:04 (мск), источник: ТАСС

Честно и чисто. Российский биатлон выбирается из ямы

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 декабря. /ТАСС/. Завершившийся в Хохфильцене второй в сезоне этап Кубка мира по биатлону укрепил веру в правильность выбранного российским биатлоном пути по выходу из кризиса, в который он погрузился в конце прошлого олимпийского цикла. Несмотря на сохраняющийся вокруг скандальный фон, результаты основной команды растут второй сезон подряд. В сборной появляются новые имена, чьи успехи особенно важны в свете продолжающегося в российском спорте уже пятый год допингового кошмара.

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Источник: Reuters

На этапе Кубка мира в Австрии, который длился с 13 по 15 декабря, российская команда завоевала медали в четырех из шести гонок — два серебра и две бронзы. Если учитывать бронзу на первом этапе в Эстерсунде, то по количеству наград российская команда повторила старт сезона-2016/17. Больше было только в 2012 году. Причем если три года назад команда держалась в основном на Антоне Шипулине, то сейчас высокие результаты в мужской команде демонстрирует не только его преемник Александр Логинов, но и Матвей Елисеев.

Награды, в том числе в личных гонках, добывает и женская команда: в Хохфильцене первую в карьере медаль Кубка мира завоевала Светлана Миронова (третье место в спринте). Были очень близки к победе девушки и в эстафете, но Екатерине Юрловой-Перхт на последнем круге дистанции не хватило сил, ее опередила норвежка Марта Ройзеланд.

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Радость и разочарование

После финиша биатлонистка плакала от разочарования, а ее напарница по команде — Кристина Резцова — от счастья. Для нее это была первая эстафета на Кубке мира и первая ее награда.

Еще две медали в Хохфильцене завоевал Логинов: он стал третьим в спринте и вторым — в гонке преследования. Благодаря столь успешному выступлению биатлонист поднялся на второе место в общем зачете Кубка мира — на то же, которое он занял по итогам прошлого года. Лидер с тех пор тоже не менялся — составить конкуренцию Йоханнесу Бё в мужском биатлоне пока никто не может.

В том числе и пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, который в Австрии не сумел развить шведский успех: одержав в Эстерсунде первую за календарный год победу, он вновь провалился, не попав даже в эстафетную команду. Все, чем он запомнился — столкновением с партнером по сборной Кентеном Фийоном Майе, который обвинил своего прославленного напарника в неспортивном поведении.

Два года назад российским биатлонистам нечем было хвастаться: впервые в истории на старте сезона они остались без медалей в 13 гонках подряд. Та провальная серия затянулась до 20, прервать ее смогла только бронза Шипулина в гонке преследования на этапе в Анси.

Но одним антирекордом российский биатлон в олимпийском сезоне не ограничился. Печальный список пополнили безмедальные чемпионат мира и сезон женской команды, худший в истории результат в эстафете и другие итоги со знаком минус. В том числе — выступление на Олимпийских играх без флага и без медалей четырех российских биатлонистов, других к стартам просто не допустили. Одних по причине допинговых разбирательств, других — без объяснения причин.

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Перемены

После олимпийского сезона Союз биатлонистов России (СБР) получил новое руководство: Александра Кравцова, который продолжает возглавлять Центр спортивной подготовки сборных команд России, сменил четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев.

С приходом его команды работа в сборной и федерации утратила былую стройность: в прошлом сезоне возникло множество организационных нестыковок, о которых припоминали ведущие биатлонисты страны во время летних споров с руководством СБР по поводу условий контракта на выступление за сборную.

Однако новому руководству СБР удалось устранить важную проблему — непрозрачность при формировании сборной страны. Уже в прошлом году команда формировалась исключительно по спортивному принципу. И хотя нарушений критериев отбора по ходу сезона избежать все же не удалось, на главном старте — чемпионате мира в Эстерсунде — был достигнут хороший результат — впервые за восемь лет российская команда завоевала три медали.

Еще более жесткими критерии отбора в основную команду стали в этом сезоне, на включение в состав претендовали только те, кто прошел централизованную подготовку к сезону.

Это было сделано для того, чтобы спортсмены работали под присмотром тренеров национальной команды и не выходили на пик физической формы к отборочным стартам, как это было раньше. «Практически вся команда у нас сейчас смотрится хорошо, — сказал старший тренер женской сборной Виталий Норицын. — Уровень команды сейчас такой, что мы можем бороться в гонках, выдерживать ритм и даже добавлять».

Изменения к лучшему замечает и чемпионка мира Юрлова-Перхт, которая является самой опытной в команде — за основную сборную она выступает с 2007 года. «Я очень рада, что подтягиваются девчонки, что они показывают стабильный ход и стабильную стрельбу, — сказала Юрлова-Перхт. — Здорово, что в команде появляется здоровая конкуренция. Это, считаю, круто».

«Если мы посмотрим на сборные Норвегии, Германии, Франции, то там постоянно девушки сменяются на лидирующих позициях, и это здорово. За последние годы это один из самых лучших стартов сезона», — отметила она.

Антон Бабиков | Источник: РИА

«Блата нет»

Главная проблема сборной пока — мужская эстафета. В Эстерсунде и Хохфильцене российская команда оставалась без наград. Причем оба раза на штрафной круг уходил олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Малышко.

Его нахождение в составе после Эстерсунда — отдельная история. Многие болельщики считают, что по спортивному принципу в команде должен был остаться не он, а Антон Бабиков, набравший на этапе в Швеции больше очков. Однако по мнению тренерского штаба сборной, спортсмен не сумел воспользоваться шансом, который ему предоставился благодаря личной квоте, а его функциональное состояние сейчас очень плохое.

В итоге чемпион мира 2017 года отказался оставаться с командой в качестве резервиста и вернулся в Россию — на отборочных стартах в середине ноября он не выполнил критерии отбора даже на Кубок IBU. «Блата у нас в команде нет, — сказал старший тренер сборной Сергей Белозеров. — У нас все по результатам, это позволяет избежать лишних разговоров, мы стараемся выдерживать критерии. А иначе все время будут возникать предположения о блате».

Для возвращения в сборную Бабикову в конце года необходимо будет успешно выступить на «Ижевской винтовке». Малышко же теперь надо будет доказать свое право остаться в команде на следующем этапе Кубка мира в Анси.

От этого выступления будет зависеть, сможет ли биатлонист рассчитывать на попадание в состав на январские старты и февральский чемпионат мира. «Это не радует, потому что до эстафеты на чемпионате мира времени все меньше и меньше, если мы не наработаем состав, то может получиться так, что выставлять придется состав, который никогда не стартовал», — сказал главный тренер сборной Анатолий Хованцев, который является личным тренером Малышко.

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WADA в уме

В остальном текущее выступление сборной России можно считать успешным. В Кубке наций мужская и женская команды — на третьих местах. В топ-30 общего зачета Кубка мира — по три спортсмена от мужской и женской команды. Это Логинов, Елисеев, Евгений Гараничев, Миронова, Юрлова-Перхт, Лариса Куклина.

Ротация или усиление основного состава возможны в новом году, к основе планируется подвести лучших со второго по значимости турнира — Кубка IBU.

Пока только непонятно, будет ли руководство рассматривать для этой роли Екатерину Глазырину и Ирину Старых, которые сейчас лидируют в общем зачете Кубка IBU. Обе биатлонистки в прошлом были дисквалифицированы за допинговые нарушения, а в свете возможных четырехлетних санкций к российскому спорту со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые могут вступить в силу в первые месяцы следующего года, это большой риск.

Не исключено, что этим спортсменкам будет отказано в допуске к чемпионатам мира и Олимпийским играм 2022 года, даже в нейтральном статусе.

«Не так часто нам выпадает возможность выехать на этап Кубка мира, но при случае мы стараемся проводить встречи, общаться, — рассказал Драчев о встрече с руководством Международного союза биатлонистов в Хохфильцене на тему решения исполкома WADA. — Здесь мы в тесном контакте обсуждали дальнейшую работу, перспективу, то, как мы будем идти дальше. Мне очень понравился позитивный настрой Международного союза биатлонистов, который поддерживает нас в том, что без России биатлон будет смотреться не так».

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