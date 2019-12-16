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13:24 (мск), источник: ТАСС

Пихлер считает санкции WADA в отношении российского спорта частью политической игры

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 16 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Принятые Всемирным антидопинговым агентством (WADA) санкции в отношении российского спорта являются частью политической игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер.

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9 декабря исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов права участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом страны. Основанием для такого решения стали результаты проверки базы московской антидопинговой лаборатории, содержащей данные российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Следователи WADA установили, что представленная в начале года информация была преднамеренно изменена. Российская сторона считает выводы WADA ошибочными, отмечая, что расследование организации частично основано на ложных показаниях бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

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«Вы знаете мое отношение к Родченкову. Я считаю, что эта игра, которую мне сложно понять. Никто не знает, что именно происходит. Здесь большая политика», — сказал Пихлер.

«Сейчас нужно посмотреть, что действительно произошло», — добавил немецкий специалист.

Пихлер работал с российской командой с 2011 по 2014 год. На основании показаний Родченкова российские биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми работал тренер, были обвинены в нарушении антидопинговых правил. Пихлер убежден в невиновности спортсменок, информатора WADA он считает лжецом. Решение исполкома WADA еще не вступило в силу, 19 декабря российская сторона может официально не согласиться с решением. В таком случае точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Пихлер в прошлом сезоне завершил тренерскую карьеру, летом он перешел на работу в Национальный олимпийский комитет Швеции, где выполняет роль советника команды. «Теперь я занят лишь частично, поэтому могу больше времени проводить в Рупольдинге, — отметил он. — Я доволен тем, как работает шведская команда. Я создавал ее тренерский коллектив, так что после моего ухода я не замечаю большой разницы».

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