Поболеем за Сидорова? Что не так в нашем биатлоне

Российский биатлон переживает тяжелые времена. Допинговые истории прошлого отправили всю сборную в крепкий нокдаун.

В этом смысле Владимиру Драчеву не позавидуешь. Разбираться в чужих ошибках — грустное и почти бесперспективное дело. Сам он отношения к этому бэкграунду не имеет — все перешло по наследству. Тем не менее, ему регулярно приходится отвечать на вопросы по черным темам. С разной степенью успешности он делает это.

Вместе с тем есть вещи, которые могут решаться нынешним главой СБР, президиумом и тренерским штабом напрямую. Прямо сейчас. Возможно, все они так заняты глобальными проблемами, что совсем не обращают внимания на какие-то мелкокалиберные спорные истории. Попытаемся помочь и обратить внимание на одну из таких. Решив ее, можно сделать наш биатлон чуточку лучше и понятнее.

Антирекорды

Нырнем в Кубок IBU. Второсортный турнир, в котором большинство сборных обкатывает молодняк, а наши более или менее опытные спортсмены частенько побеждают в общем зачете. Он находится в тени Кубка мира, но там так же зашибают неплохие призовые, а сырые спортсмены понемногу обвариваются в международных баталиях. Это последняя остановка перед Кубком мира.

Так вот: если в лучшие годы на него никакого внимания не обращалось, то теперь любые странности мгновенно всплывают на всеобщее обозрение. Возможно, вы помните 22-летнего Евгения Сидорова. Весной мы писали про него.

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Парень, которого не было ни в резерве, ни в юниорском составе, внезапно влетел в список сборной на этот сезон. С какого перепугу — никто так и не понял. Что-то говорилось про его суперскорость, но, когда подняли протоколы лыжных стартов, — у некоторых челюсть ударилась о стол. Но это другая история. Нынешняя такова — на отборах в Тюмени он финишировал восьмым и 11-м. По сумме очков пробился на Кубок IBU. Хорошо.

А теперь, внимание: на первом этапе в Шушене Евгений финишировал 76-м, а на втором в Риднау и вовсе 99-м. В КУБКЕ IBU! После венгра, британца и турка. Впереди — этап в Обертиллиахе. И очень не хочется, чтобы там Сидоров установил еще один антирекорд.

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Так нельзя

Каждому, кто дружит с логикой, очевидно: нужно менять парня. Но в сборной вам скажут, что есть критерии отбора — и первые три этапа ротации быть не должно. Так что Евгений едет дальше — в Австрию. Интересно, а если какой-нибудь спортсмен сломает ногу, его тоже не станут менять? Есть ведь критерии — все, баста. Пусть терпит до Нового года.

Сейчас мы назло маме морозим уши. Допустим, ты сдал на права. Но ведь если водить будешь ужасно — их могут отобрать уже на следующий день. 40−60-е места можно было бы списать на волнение, но 76 и 99 в Кубке IBU — это уже перебор. Попробовали — пока не получилось. Бывает. Так, может, стоит поправить курс, а не с безрассудным упорством заходить на новый круг?

Нынешняя ситуация плоха для всех:

— для самого Сидорова, который вполне может быть отличным парнем, но теперь на него косо будут смотреть все те, кто мог бы быть в сборной. Никто не станет задумываться, что вины самого Евгения в этом нет;.

— для тех самых молодых львов, которые бороздят этапы Кубка России, хотя могли бы проверить свои силы на международном старте;.

— для тренеров, ведь 99-е место — это ощутимый камень в их огород;.

— для руководства СБР, которое не читало бы сейчас эти строчки, а радовалось четырём медалям основы на этапе в Хохфильцене;.

— для болельщиков, которые просто хотят справедливости и адекватности;.

— для перспектив на следующий год — ведь все будут понимать, что два дня отбора важнее и значимее, чем все происходящее на больших стартах — в Кубке IBU и Кубке мира. Подвелся к отбору — и, как минимум, треть сезона ты на международных стартах при любых раскладах. И хоть ползай там.

А теперь попробуйте представить чувства Антона Бабикова. Его после 15-го места на Кубка мира отправили в глубокий запас, спустив из Премьер-лиги сразу во второй дивизион, а другому парню после почти трехзначного места на Кубке IBU дают новый шанс. И все это — не параллельные вселенные, а одна команда.

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