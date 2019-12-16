Поболеем за Сидорова? Что не так в нашем биатлоне
Парень стал 99-м в Кубке IBU, проиграв венгру и турку, а его продолжают возить по стартам.
Парень стал 99-м в Кубке IBU, проиграв венгру и турку, а его продолжают возить по стартам.
Российский биатлон переживает тяжелые времена. Допинговые истории прошлого отправили всю сборную в крепкий нокдаун.
Вместе с тем есть вещи, которые могут решаться нынешним главой СБР, президиумом и тренерским штабом напрямую. Прямо сейчас. Возможно, все они так заняты глобальными проблемами, что совсем не обращают внимания на
Нырнем в Кубок IBU. Второсортный турнир, в котором большинство сборных обкатывает молодняк, а наши более или менее опытные спортсмены частенько побеждают в общем зачете. Он находится в тени Кубка мира, но там так же зашибают неплохие призовые, а сырые спортсмены понемногу обвариваются в международных баталиях. Это последняя остановка перед Кубком мира.
Так вот: если в лучшие годы на него никакого внимания не обращалось, то теперь любые странности мгновенно всплывают на всеобщее обозрение. Возможно, вы помните 22-летнего Евгения Сидорова. Весной мы писали про него.
Парень, которого не было ни в резерве, ни в юниорском составе, внезапно влетел в список сборной на этот сезон. С какого перепугу — никто так и не понял.
А теперь, внимание: на первом этапе в Шушене Евгений финишировал 76-м, а на втором в Риднау и вовсе 99-м. В КУБКЕ IBU! После венгра, британца и турка. Впереди — этап в Обертиллиахе. И очень не хочется, чтобы там Сидоров установил еще один антирекорд.
Каждому, кто дружит с логикой, очевидно: нужно менять парня. Но в сборной вам скажут, что есть критерии отбора — и первые три этапа ротации быть не должно. Так что Евгений едет дальше — в Австрию. Интересно, а если
Сейчас мы назло маме морозим уши. Допустим, ты сдал на права. Но ведь если водить будешь ужасно — их могут отобрать уже на следующий день. 40−60-е места можно было бы списать на волнение, но 76 и 99 в Кубке IBU — это уже перебор. Попробовали — пока не получилось. Бывает. Так, может, стоит поправить курс, а не с безрассудным упорством заходить на новый круг?
Нынешняя ситуация плоха для всех:
— для тех самых молодых львов, которые бороздят этапы Кубка России, хотя могли бы проверить свои силы на международном старте;.
— для тренеров, ведь 99-е место — это ощутимый камень в их огород;.
— для руководства СБР, которое не читало бы сейчас эти строчки, а радовалось четырём медалям основы на этапе в Хохфильцене;.
— для болельщиков, которые просто хотят справедливости и адекватности;.
А теперь попробуйте представить чувства Антона Бабикова. Его после 15-го места на Кубка мира отправили в глубокий запас, спустив из
Владимир Иванов