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16 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Бабиков о сборной России по биатлону: мы уничтожаем себя как команду

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о психологических проблемах в национальной команде.

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Источник: Спорт РИА Новости

На первом этапе Кубка мира нынешнего сезона Бабиков принял участие в двух гонках. Вскоре он покинул расположение национальной команды в Эстерсунде без винтовки — из-за ее отсутствия он не сможет выступить на Кубке России в Чайковском. В сложившейся ситуации Бабиков обвинил руководство сборной, а глава СБР Владимир Драчев, в свою очередь, сказал, что спортсмен просто не хотел работать в составе первой команды.

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«Смотрю на тех же канадцев. Между нами огромная пропасть в плане профессионализма. Но они показывают результат, потому что кайфуют от всего. А мы последние годы только и делаем, что уничтожаем себя как команду», — приводит слова Бабикова Sport24.

Биатлонист привел в пример 2017-й год, когда все представители сборной России сплотились и встали на сторону Александра Логинова в его конфликте с французом Мартеном Фуркадом.

«При том, что Мартен очень уважаемый спортсмен, авторитет… Но ни у кого даже и в мыслях не было не поддержать Сашу. Сейчас у меня такое ощущение, случись что-то снова, кое-кто скажет: «О, Логинов уйдет, классно — у нас место освободится, с IBU кого-нибудь подтянем», — добавил Бабиков.

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