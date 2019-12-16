Бабиков о сборной России по биатлону: мы уничтожаем себя как команду

Источник: Спорт РИА Новости

На первом этапе Кубка мира нынешнего сезона Бабиков принял участие в двух гонках. Вскоре он покинул расположение национальной команды в Эстерсунде без винтовки — из-за ее отсутствия он не сможет выступить на Кубке России в Чайковском. В сложившейся ситуации Бабиков обвинил руководство сборной, а глава СБР Владимир Драчев, в свою очередь, сказал, что спортсмен просто не хотел работать в составе первой команды.

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«Смотрю на тех же канадцев. Между нами огромная пропасть в плане профессионализма. Но они показывают результат, потому что кайфуют от всего. А мы последние годы только и делаем, что уничтожаем себя как команду», — приводит слова Бабикова Sport24.

Биатлонист привел в пример 2017-й год, когда все представители сборной России сплотились и встали на сторону Александра Логинова в его конфликте с французом Мартеном Фуркадом.