Бабиков о сборной России по биатлону: мы уничтожаем себя как команду
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о психологических проблемах в национальной команде.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал о психологических проблемах в национальной команде.
На первом этапе Кубка мира нынешнего сезона Бабиков принял участие в двух гонках. Вскоре он покинул расположение национальной команды в Эстерсунде без винтовки —
«Смотрю на тех же канадцев. Между нами огромная пропасть в плане профессионализма. Но они показывают результат, потому что кайфуют от всего. А мы последние годы только и делаем, что уничтожаем себя как команду», — приводит слова Бабикова Sport24.
Биатлонист привел в пример 2017-й год, когда все представители сборной России сплотились и встали на сторону Александра Логинова в его конфликте с французом Мартеном Фуркадом.
«При том, что Мартен очень уважаемый спортсмен, авторитет… Но ни у кого даже и в мыслях не было не поддержать Сашу. Сейчас у меня такое ощущение, случись