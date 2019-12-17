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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийский чемпион вспомнил об испытанном из-за России шоке

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон выступил против полного отстранения российских спортсменов от участия в соревнованиях.

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Источник: AP 2019

Самуэльссон признал, что понимает людей, призывающих к дисквалификации России, однако отметил, что не считает это возможным. «Я хочу, чтобы Россия оставалась частью спортивного мира», — подчеркнул спортсмен, отметив, что для «чистых» спортсменов должны быть сформированы четкие критерии допуска.

Кроме того, Самуэльссон вспомнил, что испытал шок из-за новостей о манипуляциях с данными из Московской антидопинговой лаборатории, о которых стало известно в сентябре. «Я не мог понять, что происходит: почему прошлая ситуация ничему не научила и все вновь повторяется», — поделился швед.

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9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также запретил проводить на территории страны крупные международные турниры. В соревнованиях смогут принять участие отдельные спортсмены, получившие индивидуальный допуск. Эти решения Россия планирует обжаловать в Спортивном арбитражном суде.

Санкции в отношении российского спорта были приняты на фоне манипуляций с данными из Московской лаборатории. Информация была передана экспертам WADA в январе, в ходе проверки был установлен факт изменения некоторых данных.

Швед, ранее также требовавший полного изгнания россиян из спорта, стал олимпийским чемпионом в 2018 году. Он известен своей критической позицией по отношению к российскому спорту и допинговому скандалу, связанному с ним.

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