Тихонов считает, что Тарасова превзошла бы Губерниева в комментировании биатлона

Источник: РИА "Новости"

В интернете на сайте Change.org появилась петиция с требованием отстранить Тарасову от комментирования фигурного катания на телевидении. Авторы петиции обвинили Тарасову в предвзятости и критике спортсменов.

Ранее тренерский штаб Этери Тутберидзе, комментируя решение фигуристки Алины Загитовой приостановить карьеру, возложил вину на Тарасову за критику спортсменки. После этого тренерский штаб Тутберидзе также раскритиковал бывшего фигуриста Евгения Плющенко.