Шведский биатлонист Самуэльссон в трёх словах описал Россию

«Место на Земле, которое я хотел посетить, — Москва. Да, Москва. Это было бы круто. Описать Россию в трёх словах? Я не знаю почему, но думаю о белых медведях. Поэтому три слова: медведи, успешная и большая.
Что я отвечу человеку, который предложит мне допинг? «Категорически нет». А потом позвоню в полицию, — приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».
Самуэльссон является известным борцом за чистоту спорта. В январе 2019 года швед до последнего призывал Всемирное антидопинговое агентство не восстанавливать РУСАДА, так как российская сторона нарушила срок передачи базы данных Московской лаборатории.