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17 декабря, источник: БЕЛТА

Определен состав сборной Беларуси по биатлону на 3-й этап КМ в Анси

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону определился с составом на третий в сезоне этап Кубка мира, который пройдет во французском Анси с 19 по 22 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации биатлона.

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В стартах у мужчин выступят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов и Максим Воробей. В женских соревнованиях Беларусь представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Ирина Кручинкина и Анна Сола.

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси начнется с мужского спринта на 10 км, который откроет программу этапа в четверг, 19 декабря. Второй гонкой, 20 декабря, станет женский спринт на 7,5 км. 21 декабря состоятся гонки преследования у мужских команд на 12,5 км и у женских на 10 км. Закроет программу третьего этапа Кубка мира масс-старт, который пройдет 22 декабря. Мужчинам предстоит пробежать 15 км, женщинам — 12,5 км.

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