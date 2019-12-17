Определен состав сборной Беларуси по биатлону на 3-й этап КМ в Анси

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси начнется с мужского спринта на 10 км, который откроет программу этапа в четверг, 19 декабря. Второй гонкой, 20 декабря, станет женский спринт на 7,5 км. 21 декабря состоятся гонки преследования у мужских команд на 12,5 км и у женских на 10 км. Закроет программу третьего этапа Кубка мира масс-старт, который пройдет 22 декабря. Мужчинам предстоит пробежать 15 км, женщинам — 12,5 км.