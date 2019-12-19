В логове Фуркада — жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира
В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20.
В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20.
Предыдущий раз Анси принимал гонки КМ ровно два года назад. Тогда здешний этап тоже был предрождественским, а вот настроения в сборной России царили совсем другие: после Эстерсунда и Хохфильцена наши не имели в активе ни одного призового места. Лишь во Франции удалось прервать серию неудач, благодаря бронзе Антона Шипулина в гонке преследования. Причем борьбу на последних метрах с ним вел не кто иной, как Александр Логинов, для которого эта деревянная медаль стала первым успехом в личных гонках после долгого перерыва, связанного с дисквалификацией.
Нынче Шипулин заседает в Госдуме, а Логинов сменил его в роли лидера сборной и одного из сильнейших биатлонистов планеты. И достойный
Еще из Анси двухлетней давности вспоминаются дождь, а также заполненный и очень громкий 15-тысячный стадион — прежде такого наплыва публики на биатлоне во Франции не случалось. А уж как ликовали трибуны, когда в последний день хозяева сделали золотой дубль Самым счастливым человеком на земле в тот день был, конечно, Мартен Фуркад. Ведь это он своими победами и публичной активностью заразил соотечественников любовью к данному виду спорта. На финише
И вот мы снова в логове у Фуркада, который теперь далеко не одинок. Шутка ли: кроме него еще три француза (Симон Дестье, Эмильен Жакелен и Кентен Фийон-Майе) входят в первую восьмерку общего зачета КМ, а еще двое (Фабьен Клод с Антоненом Гигонна) — во вторую десятку. Больше ни одна сборная и близко не может похвастать столь сильной и глубокой скамейкой. А уж на родной трассе справиться с этой бандой будет вдвойне сложней. Тем более, в такую погоду.
В среду трасса в Анси находилась во вполне приличном состоянии. Но насколько его удастся сохранить до конца недели — большой вопрос. А ведь гонки по каше тоже выгодны прежде всего французам с их не прокатной, а прыгающей манерой передвижения по лыжне. Хотя оптимисты из нашей команды сразу вспомнили январский Оберхоф, где тоже лило, как из ведра, и победы в трех гонках из шести одержала Россия. Мол, почему бы не закончить биатлонный год столь же успешно, как начали? Что ж, хотелось бы верить, хотя верится, если честно, с известным трудом. Видать, тоже
В составе нашей сборной по сравнению со вторым этапом нет никаких изменений. Они ожидаются только в январе, с уже упомянутого Оберхофа, и, возможно, коснутся только женской половины команды. Там всерьез рассчитывают на молодых Анастасию Поршневу и Полину Шевнину. Имена опытных Екатерины Глазыриной и Ирины Старых, которые возглавляют общий зачет Кубка IBU, руководители сборной и СБР пока обходят молчанием. Впрочем, Поршнева в Кубке IBU идет третьей, а Шевнина — пятой, там все впритык.