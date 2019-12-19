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10:22 (мск), источник: Советский спорт

В логове Фуркада — жара, а потом дожди. Во Франции стартует 3-й этап Кубка мира

В четверг в Анси начинается последний в уходящем году этап Кубка мира-2019/20.

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ДВА ГОДА НАЗАД МАРТЕН БЫЛ СЧАСТЛИВ

Предыдущий раз Анси принимал гонки КМ ровно два года назад. Тогда здешний этап тоже был предрождественским, а вот настроения в сборной России царили совсем другие: после Эстерсунда и Хохфильцена наши не имели в активе ни одного призового места. Лишь во Франции удалось прервать серию неудач, благодаря бронзе Антона Шипулина в гонке преследования. Причем борьбу на последних метрах с ним вел не кто иной, как Александр Логинов, для которого эта деревянная медаль стала первым успехом в личных гонках после долгого перерыва, связанного с дисквалификацией.

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Нынче Шипулин заседает в Госдуме, а Логинов сменил его в роли лидера сборной и одного из сильнейших биатлонистов планеты. И достойный партнер-преследователь у него с недавних пор тоже есть в лице Матвея Елисеева. Что же до попаданий на пьедестал, то с ними у россиян дела обстоят куда лучше, чем в декабре 2017-го: в прошлый уик-энд в Австрии наши добыли четыре награды, в том числе две серебряных.

Еще из Анси двухлетней давности вспоминаются дождь, а также заполненный и очень громкий 15-тысячный стадион — прежде такого наплыва публики на биатлоне во Франции не случалось. А уж как ликовали трибуны, когда в последний день хозяева сделали золотой дубль Самым счастливым человеком на земле в тот день был, конечно, Мартен Фуркад. Ведь это он своими победами и публичной активностью заразил соотечественников любовью к данному виду спорта. На финише масс-старта, в котором Мартен не допустил ни одного промаха, он чуть ли не плясал на лыжне от радости с национальным флагом в руках.

ГОНКИ ПО КАШЕ — ЭТО ДЛЯ ФРАНЦУЗОВ

И вот мы снова в логове у Фуркада, который теперь далеко не одинок. Шутка ли: кроме него еще три француза (Симон Дестье, Эмильен Жакелен и Кентен Фийон-Майе) входят в первую восьмерку общего зачета КМ, а еще двое (Фабьен Клод с Антоненом Гигонна) — во вторую десятку. Больше ни одна сборная и близко не может похвастать столь сильной и глубокой скамейкой. А уж на родной трассе справиться с этой бандой будет вдвойне сложней. Тем более, в такую погоду.

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Да-да, опять дождь. Если в 2017-м он лишь слегка зацепил начало этапа, то теперь синоптики обещают ненастье посерьезнее. В пятницу и воскресенье ожидаются затяжные ливни, в субботу днем с неба тоже покапает, а прогноз на четверг — ясно и жарища, около 12 градусов тепла. Вообще, проведение этапа в Анси до последнего момента находилось вод вопросом — не только из-за погоды, но и из-за отсутствия снега. Но потом кое-что во французских Альпах все-таки нападало, и 11 декабря IBU постановил: Кубок мира не остается в Хохфильцене (провести там два уик-энда подряд — таков был запасной вариант), а все-таки переезжает.

В среду трасса в Анси находилась во вполне приличном состоянии. Но насколько его удастся сохранить до конца недели — большой вопрос. А ведь гонки по каше тоже выгодны прежде всего французам с их не прокатной, а прыгающей манерой передвижения по лыжне. Хотя оптимисты из нашей команды сразу вспомнили январский Оберхоф, где тоже лило, как из ведра, и победы в трех гонках из шести одержала Россия. Мол, почему бы не закончить биатлонный год столь же успешно, как начали? Что ж, хотелось бы верить, хотя верится, если честно, с известным трудом. Видать, тоже из-за погоды: за московским окном — льет и плюс.

В составе нашей сборной по сравнению со вторым этапом нет никаких изменений. Они ожидаются только в январе, с уже упомянутого Оберхофа, и, возможно, коснутся только женской половины команды. Там всерьез рассчитывают на молодых Анастасию Поршневу и Полину Шевнину. Имена опытных Екатерины Глазыриной и Ирины Старых, которые возглавляют общий зачет Кубка IBU, руководители сборной и СБР пока обходят молчанием. Впрочем, Поршнева в Кубке IBU идет третьей, а Шевнина — пятой, там все впритык.

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