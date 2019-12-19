Немецкий биатлонист Долль победил в спринте на этапе Кубка мира во Франции
ТАСС, 19 декабря. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.
ТАСС, 19 декабря. Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в спринте на этапе Кубка мира во французском Анси.
29-летний Долль преодолел 10 км за 23 минуты 22,1 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял норвежец Тарьей Бё (отставание 9,4 секунды; 0 промахов), третье — француз Кентен
Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который пришел к финишу 11-м (+44,8; 0), Никита Поршнев стал 24-м (+1.12,1; 0), Матвей Елисеев — 28-м (+1.16,4; 1), Евгений Гараничев — 29-м (+1.17,6; 0), Дмитрий Малышко — 41-м (+1.38,9; 1), Эдуард Латыпов — 55-м (+2.05,5; 1).
На двух предыдущих этапах сезона Логинов занимал третье и четвертое места в спринте. Для Поршнева результат стал лучшим в карьере в личных гонках в рамках Кубка мира.
Общий зачет Кубка мира продолжает возглавлять норвежец Йоханнес Бё с 254 очками, вторым идет его брат Тарьей Бё (222), третьим — француз Симон Дестьё (209). Логинов занимает четвертое место (207). В спринтерском зачете после трех этапов на первом месте расположился Йоханнес Бё (163), на втором — Тарьей Бё (146), третьим идет Логинов (121). В зачете Кубка наций лидирует сборная Норвегии (2926), вторую строчку занимают французы (2684), третье место делят команды России и Германии (2453).
Третий этап Кубка мира продолжится в пятницу женским спринтом, начало — 16:15 мск.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Бенедикт Долль
|Германия
|23.22,1
|2
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+09,4
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+11,3
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+14,8
|5
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+15,0
|6
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+26,7
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+28,0
|8
|Симон Дестье
|Франция
|+36,4
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+37,1
|10
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+40,5