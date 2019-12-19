Биатлон или водные лыжи? Спринт во Франции прошёл в экстремальных условиях
Россиянам и Йоханнесу Бё очень не повезло с жеребьёвкой. Логинов — лучший из наших, а немец Долль разменял слёзы на золото.
Россиянам и Йоханнесу Бё очень не повезло с жеребьёвкой. Логинов — лучший из наших, а немец Долль разменял слёзы на золото.
Разговоры о переносе третьего этапа Кубка мира по биатлону во Франции появились не на пустом месте.
Буквально пару недель назад в Анси практически не было снега. Несколько дней назад он выпал, но общее положение дел в целом не поменялось: плюсовая температура даже ночью создавала серьёзную угрозу существованию трассы. Организаторам пришлось приложить нешуточные усилия, чтобы подготовить всё в экстремальных условиях. Скрепя сердце гонки решили не отменять — не разочаровывать же десятки тысяч французских болельщиков.
Но всем было очевидно, что преимущество в спринте получат спортсмены первой стартовой группы — трасса ещё не успеет превратиться в кашу. Именно поэтому все спортсмены, имевшие такую возможность, пожелали получить ранний стартовый номер. А дальше судьбу решала жеребьёвка. Россиянам не повезло: Логинов, Елисеев и Гараничев получили 30-й, 31-й и 33-й номера. Больше в первой группе не повезло только Йоханнесу Бё — 34-й номер. Также сборную России представляли Дмитрий Малышко (№ 51), Эдуард Латыпов (№ 69) и Никита Поршнев (№ 85).
Поскольку все лидеры заявились в первую группу, в гонке сразу же завязалась эффектная борьба. Но если Пидручный, Хофер и Самуэльссон, мощно мчащиеся по дистанции, ошибались на рубеже, то Бьонтегорд, Детьё и Фуркад, стреляя чисто, один за другим улучшали лучшее время первого круга. Когда стрелял Мартен, переполненные трибуны были готовы плясать от радости, но пыл болельщиков сначала притушил Тарьей Бё, опередивший Фуркада на выходе с рубежа на 1,7 секунды, а затем лидерство забрал немец Бенедикт Долль — почти три секунд от Бё.
При чистой стрельбе он однозначно претендовал бы не третью победу подряд, однако невольно создал интригу уже на «лёжке» — один промах.
На втором огневом рубеже норвежец Эрленд Бьонтегорд вновь послал в цель все пять выстрелов и опять вышел на первое место. В течение минуты на стрельбище приехали Детьё и Фуркад. Однако, вопреки радостным ожиданиям болельщиков, Симон промахнулся один раз, а Мартен — два. Фуркад мчал по дистанции быстрее, но до лидера всё равно было полминуты — много для такой гонки.
Тарьей Бё прошёл второй круг в одни ноги с Бьонтегордом и даже опередил его на доли секунды на выходе со «стойки». Но единоличное лидерство у норвежцев отобрал немец — Бенедикт Долль. Он также прошёл гонку без промахов и отыграл у дуэта норвежцев 12 секунд.
Вклиниться в борьбу за лидерство мог и француз Эмильен Жаклен. Но он, здорово отработав первый круг, допустил сразу две ошибки на «стойке». Сместить Долля с первого места могли только Логинов и
Что касается россиян, то всем, включая Логинова, было очень тяжело. Александр отправил в цель все 10 выстрелов, но тому же Доллю проигрывал полминуты. Елисеев с одним промахом уступал лидеру 45 секунд. А Гараничев при чистой стрельбе — почти минуту. Сотворить чудо в тяжёлых погодных условиях нашим биатлонистам оказалось не под силу. Логинов в итоге на финише оказался 11-м. А второй результат неожиданно показал Поршнев, стартовавший 85-м, безупречно отработавший на стрельбе и сделавший хорошую заявку на попадание в
А борьба за медали не обошлась без интриги. Бё был так быстр, что по растаявшей трассе обогнал на 0,2 секунды Бьонтегорда и взобрался на третье место — за старшим братом и немцем Доллем. Но в итоге местных болельщиков
Михаил Чесалин
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Бенедикт Долль
|Германия
|23.22,1
|2
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+09,4
|3
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+11,3
|4
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+14,8
|5
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+15,0
|6
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+26,7
|7
|Доминик Виндиш
|Италия
|+28,0
|8
|Симон Дестье
|Франция
|+36,4
|9
|Лукас Хофер
|Италия
|+37,1
|10
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+40,5