«У нас лыжи готовят 4 человека. У Норвегии — 11». Да что такое с российским биатлоном?
Сборной России не хватает людских ресурсов для подготовки лыж. Нашей
Сборной России не хватает людских ресурсов для подготовки лыж. Нашей
После спринтерской гонки в Ле Гран Борнане российские биатлонисты не очень понимали, что происходит. Отстреляли отлично, самочувствие было хорошим, а отставания от лидеров были огромными. Ругать лыжи в биатлоне — в
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров рассказал, чего именно не хватает нашей команде, чтобы на равных бороться с лидерами в лыжном ходе по такой погоде и объяснил, почему ни в коем случае нельзя ругать российскую
— Сергей Иванович, лыжи критиковать не очень принято, но в спринте было очень похоже, что мы не угадали с этим компонентом.
— Когда лыжи здорово работают, спортсмены об этом говорят. Проблем нет. Если молчат, значит
— У Логинова был неплохой разгон, быстрая работа на рубеже, а на выходе с него получилось отставание в 20 секунд. Как это объяснить?
— Здесь как раз работа структуры лыж. Есть опасность, что поначалу структура может хорошо откатываться, а потом по мягкой лыжне может быстро забиваться. Скольжение резко падает. Можно пользоваться тем вариантом, которым пользуются французы. У них есть
— Не показалась ли вам странной жеребьёвка, где лучший из наших стартовал лишь 30-м?
— Но и Йоханне Бё стартовал за нами вообще.
— Но он ведь не француз.
— А, вы в этом смысле. Я бы не стал искать другие причины и на вчерашнем собрании говорил нашим ребятам о другом. Им могли показаться мои слова смешными и не к месту сказанными. Но я просил не устраивать первенство России между тремя спортсменами, потому что это могло был привести к нежелательным последствиям. Советовал им бороться с другими ребятами.
— Накануне вы говорили, что по такой погоде рассчитываете на хороший результат от Евгения Гараничева, но он с двумя нулями проиграл очень много.
— Я стоял на трассе и видел, как он бодро запрыгивал во все подъёмы. По самочувствию там не было провалов. Опять же ему надо было, чтобы и лыжи катили. Сейчас надо посмотреть, как отработают ребята пасьют послезавтра. По стрельбе то всё было хорошо в спринте. Я боялся, что по такой погоде они могут настрелять. Так что вопрос может быть к подготовке лыж. Дима Малышко уже со второго круга увидел, что у него не очень хорошо работали лыжи по сравнению с соперниками.
— Это проблема нехватки людей в
— Количества лыж наверняка хватает, а
— Это проблема бюджета?
— Мы заявку подавали на шесть человек и надеемся, что с января этот вопрос будет решён. Конечно, этого всё равно будет мало по сравнению с другими лидерами. Фактически во многих