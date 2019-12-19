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21:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«У нас лыжи готовят 4 человека. У Норвегии — 11». Да что такое с российским биатлоном?

Сборной России не хватает людских ресурсов для подготовки лыж. Нашей сервис-бригаде очень тяжело.

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Источник: РИА "Новости"

После спринтерской гонки в Ле Гран Борнане российские биатлонисты не очень понимали, что происходит. Отстреляли отлично, самочувствие было хорошим, а отставания от лидеров были огромными. Ругать лыжи в биатлоне — в общем-то моветон, но тут уже нельзя было игнорировать очевидное.

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров рассказал, чего именно не хватает нашей команде, чтобы на равных бороться с лидерами в лыжном ходе по такой погоде и объяснил, почему ни в коем случае нельзя ругать российскую сервис-бригаду.

 — Сергей Иванович, лыжи критиковать не очень принято, но в спринте было очень похоже, что мы не угадали с этим компонентом.

— Когда лыжи здорово работают, спортсмены об этом говорят. Проблем нет. Если молчат, значит что-то не так. Если задаёшь вопрос, когда они молчат, начинают уже что-то говорить. Может быть, не угадали со структурой. Спортсмены могут понять это, а вот тренеру по свежим следам сложно увидеть это визуально. Расскажу, как я провожу анализ по работе лыж. Беру протокол, смотрю разгон. По каждой команде отставание плюсую, среднее вычисляю. И уже смотришь, какая дельта образовывается по отношению к лидерам. Обычно это и говорит о подготовки лыж. Я не собираюсь никого ругать ни в коем случае.

— У Логинова был неплохой разгон, быстрая работа на рубеже, а на выходе с него получилось отставание в 20 секунд. Как это объяснить?
— Здесь как раз работа структуры лыж. Есть опасность, что поначалу структура может хорошо откатываться, а потом по мягкой лыжне может быстро забиваться. Скольжение резко падает. Можно пользоваться тем вариантом, которым пользуются французы. У них есть шлифт-машина. Свежие шлифты забиваются дольше на грязной лыжне, поэтому работают дольше.

 — Не показалась ли вам странной жеребьёвка, где лучший из наших стартовал лишь 30-м?
— Но и Йоханне Бё стартовал за нами вообще.

— Но он ведь не француз.
— А, вы в этом смысле. Я бы не стал искать другие причины и на вчерашнем собрании говорил нашим ребятам о другом. Им могли показаться мои слова смешными и не к месту сказанными. Но я просил не устраивать первенство России между тремя спортсменами, потому что это могло был привести к нежелательным последствиям. Советовал им бороться с другими ребятами.

 — Накануне вы говорили, что по такой погоде рассчитываете на хороший результат от Евгения Гараничева, но он с двумя нулями проиграл очень много.
— Я стоял на трассе и видел, как он бодро запрыгивал во все подъёмы. По самочувствию там не было провалов. Опять же ему надо было, чтобы и лыжи катили. Сейчас надо посмотреть, как отработают ребята пасьют послезавтра. По стрельбе то всё было хорошо в спринте. Я боялся, что по такой погоде они могут настрелять. Так что вопрос может быть к подготовке лыж. Дима Малышко уже со второго круга увидел, что у него не очень хорошо работали лыжи по сравнению с соперниками.

— Это проблема нехватки людей в сервис-бригаде или в целом нехватки числа лыж?
— Количества лыж наверняка хватает, а сервис-бригаде очень тяжело работать вчетвером. Мы уже несколько раз этот вопрос проговаривали. У норвежцев, к примеру, работает 11 человек, у французов — восемь или девять. А у нас четверо, представляете. Они мне показывают экран часов каждый день, где видно, что они откатывают больше 50 км. Это очень тяжело!

— Это проблема бюджета?
— Мы заявку подавали на шесть человек и надеемся, что с января этот вопрос будет решён. Конечно, этого всё равно будет мало по сравнению с другими лидерами. Фактически во многих сервис-бригадах люди работают точечно. Наша сервис-бригада работает на всех спортсменов. В других сборных есть закреплённые специалисты — один или два на спортсмена. Они работают с его лыжами. У нас пока работа построена по-другому.

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