Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
10Россия проиграла Швеции в матче Кубка Первого канала
00:24 (мск), источник: Sport24

«Цирк, которым вы руководили, давно уехал». Губерниев ответил Тихонову, назвавшему его клоуном

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня после мужской спринтерской гонки в рамках третьего этапа Кубка мира во французском Анси Тихонов раскритиковал Губерниева за вмешательство в дела сборной России, назвав его клоуном.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал оттуда. Во всех странах есть телевидение, но никто с микрофоном не лезет постоянно. Они приходят в отель перед гонками. Губерниеву нужно посмотреть себя в повторе, далеко не фотогеничен. Все время ухмылки! Громко его слушать вообще невозможно, он как пулемет Максим лупит все подряд. Комментировать надо, а не все знать. Есть профессионалы, которые все за вас скажут. При мне такого не было. Если бы я был президентом, то они бы держались за километр от отеля, так и было. Видно же, что ребята расстроенные, зачем к ним лезть после финиша. Он все афиширует свою программу, а нам результат важен. Ты поговори, почему у нас нет патронов, нет денег заправить автобус, почему не достроены комплексы в Чебоксарах. Это катастрофа! Ты поговори немного о проблемах, обратись к кому-нибудь. А он все орет. Я как-то Губерниева уже покритиковал, а он мне написал эсэмэс: “Я вроде как один остался, кто еще вас уважает!” Ну дурак-дураком!» — заявил Тихонов.

«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал, клоуны остались, а где вы? Мой милый, добрый, сумасбродный старик. Люблю вас!» — написал Губерниев в ответ в телеграме.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
Читайте также
Кубок мира
Общий зачет
 «Должна на коленях ползать». Бывшая жена Зайцева пожаловалась Малахову на унижения от хоккеиста
Лера Кудрявцева слила компромат на бывшую жену хоккеиста сборной России, обвинив ее в измене
«Русская классика» круче Эль-Класико. ЦСКА победил СКА
Как Слуцкий изменит «Рубин»
«Наши лыжи готовят четверо. У Норвегии — 11». Что с биатлоном РФ
«Ман Сити» просит у «Арсенала» два миллиона фунтов за тренера
Биатлон или водные лыжи? Спринт прошел в экстремальных условиях
Жена вратаря «Ростова» сфотографировалась топлес (фото)
Аршавин заснул во втором тайме матча «Барселона» — «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь