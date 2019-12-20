«Цирк, которым вы руководили, давно уехал». Губерниев ответил Тихонову, назвавшему его клоуном

«Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал оттуда. Во всех странах есть телевидение, но никто с микрофоном не лезет постоянно. Они приходят в отель перед гонками. Губерниеву нужно посмотреть себя в повторе, далеко не фотогеничен. Все время ухмылки! Громко его слушать вообще невозможно, он как пулемет Максим лупит все подряд. Комментировать надо, а не все знать. Есть профессионалы, которые все за вас скажут. При мне такого не было. Если бы я был президентом, то они бы держались за километр от отеля, так и было. Видно же, что ребята расстроенные, зачем к ним лезть после финиша. Он все афиширует свою программу, а нам результат важен. Ты поговори, почему у нас нет патронов, нет денег заправить автобус, почему не достроены комплексы в Чебоксарах. Это катастрофа! Ты поговори немного о проблемах, обратись к кому-нибудь. А он все орет. Я как-то Губерниева уже покритиковал, а он мне написал эсэмэс: “Я вроде как один остался, кто еще вас уважает!” Ну дурак-дураком!» — заявил Тихонов.