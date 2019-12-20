«Цирк, которым вы руководили, давно уехал». Губерниев ответил Тихонову, назвавшему его клоуном
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова.
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление четырехкратного чемпиона Олимпийских игр по биатлону Александра Тихонова.
Сегодня после мужской спринтерской гонки в рамках третьего этапа Кубка мира во французском Анси Тихонов раскритиковал Губерниева за вмешательство в дела сборной России, назвав его клоуном.
«Я бы клоунов во главе с Губерниевым выгнал оттуда. Во всех странах есть телевидение, но никто с микрофоном не лезет постоянно. Они приходят в отель перед гонками. Губерниеву нужно посмотреть себя в повторе, далеко не фотогеничен. Все время ухмылки! Громко его слушать вообще невозможно, он как пулемет Максим лупит все подряд. Комментировать надо, а не все знать. Есть профессионалы, которые все за вас скажут. При мне такого не было. Если бы я был президентом, то они бы держались за километр от отеля, так и было. Видно же, что ребята расстроенные, зачем к ним лезть после финиша. Он все афиширует свою программу, а нам результат важен. Ты поговори, почему у нас нет патронов, нет денег заправить автобус, почему не достроены комплексы в Чебоксарах. Это катастрофа! Ты поговори немного о проблемах, обратись к
«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал, клоуны остались, а где вы? Мой милый, добрый, сумасбродный старик. Люблю вас!» — написал Губерниев в ответ в телеграме.