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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Тарьей Бё обвинил брата Йоханнеса в своём проигрыше в спринте

Норвежский биатлонист Тарьей Бё предположил, что немец Бенедикт Долль в спринте на этапе Кубка мира в Анси (Франция) сделал всё, чтобы отомстить команде Норвегии за эстафету в Хохфильцене.

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Источник: Reuters

На австрийским этапе Йоханнес Бё сумел отыграть отставание и на финише опередил Долля, принеся победу сборной Норвегии.

«Сейчас я жалею. Это была месть Бенни. Во всём виноват мой брат. Из-за него Бенни стал так атаковать в спринте», — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Долль выиграл спринт в Анси, Тарьей Бё занял второе место. Третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвёртым. Лучший из россиян, Александр Логинов, чисто отработал на двух огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м.

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19.12.2019 16:15Анси (Франция)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Бенедикт ДолльГерманияГермания23.22,1
2Тарьей БеНорвегияНорвегия+09,4
3Кантен Фийон МайеФранцияФранция+11,3
4Йоханнес БеНорвегияНорвегия+14,8
5Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+15,0
6Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+26,7
7Доминик ВиндишИталияИталия+28,0
8Симон ДестьеФранцияФранция+36,4
9Лукас ХоферИталияИталия+37,1
10Юлиан ЭберхардАвстрияАвстрия+40,5
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