Тарьей Бё обвинил брата Йоханнеса в своём проигрыше в спринте

На австрийским этапе Йоханнес Бё сумел отыграть отставание и на финише опередил Долля, принеся победу сборной Норвегии.
«Сейчас я жалею. Это была месть Бенни. Во всём виноват мой брат. Из-за него Бенни стал так атаковать в спринте», — приводит слова Бё официальный сайт Международного союза биатлонистов.
Долль выиграл спринт в Анси, Тарьей Бё занял второе место. Третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвёртым. Лучший из россиян, Александр Логинов, чисто отработал на двух огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м.