Россиянка Миронова стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф, показавшая результат 20 минут 27,0 секунды и допустившая один промах на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Жюстин Бреза (отставание — 6,2 секунды; 0 промахов), третьей — представительница Чехии Маркета Давидова (+20,5; 0). Миронова отстала от победительницы на 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла 18-е место (+1.14,8; 1), Лариса Куклина — 28-е (+1.31,6; 1), Кристина Резцова — 63-е (+2.19,7; 2), Тамара Воронина — 73-е (+2.36,2; 1).

В общем зачете Кубка мира после пяти стартов лидирует итальянка Доротея Вирер, набравшая 207 очков, второе место занимает норвежка Ингрид Тандревольд (199 очков), третье — шведка Ханна Эберг (182). Лучшей из россиянок является Миронова, которая идет на восьмой строчке (147), Юрлова-Перхт занимает 23-е место (82), Куклина — 26-е (76), Резцова — 38-е (45), Воронина — 39-е (44). В спринтерском зачете также лидирует Вирер (139), Миронова — вторая (117), Тандревольд — третья (108). В зачете женского Кубка наций первое место занимают норвежки (2815), второе — шведки (2484), третье — россиянки (2482).

25-летняя Миронова в текущем сезоне завоевала первую в карьере медаль на этапах Кубка мира, став третьей в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия), в прошлом сезоне она заняла 31-ю строчку в общем зачете.