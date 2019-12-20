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17:50 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Миронова стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону в Анси

ТАСС, 20 декабря. Российская биатлонистка Светлана Миронова заняла четвертое место в спринтерской гонке на дистанции 7,5 км на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходят во французском Анси.

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Источник: РИА "Новости"

Победу в гонке одержала норвежка Тириль Экхофф, показавшая результат 20 минут 27,0 секунды и допустившая один промах на двух огневых рубежах. Второй стала француженка Жюстин Бреза (отставание — 6,2 секунды; 0 промахов), третьей — представительница Чехии Маркета Давидова (+20,5; 0). Миронова отстала от победительницы на 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт заняла 18-е место (+1.14,8; 1), Лариса Куклина — 28-е (+1.31,6; 1), Кристина Резцова — 63-е (+2.19,7; 2), Тамара Воронина — 73-е (+2.36,2; 1).

В общем зачете Кубка мира после пяти стартов лидирует итальянка Доротея Вирер, набравшая 207 очков, второе место занимает норвежка Ингрид Тандревольд (199 очков), третье — шведка Ханна Эберг (182). Лучшей из россиянок является Миронова, которая идет на восьмой строчке (147), Юрлова-Перхт занимает 23-е место (82), Куклина — 26-е (76), Резцова — 38-е (45), Воронина — 39-е (44). В спринтерском зачете также лидирует Вирер (139), Миронова — вторая (117), Тандревольд — третья (108). В зачете женского Кубка наций первое место занимают норвежки (2815), второе — шведки (2484), третье — россиянки (2482).

25-летняя Миронова в текущем сезоне завоевала первую в карьере медаль на этапах Кубка мира, став третьей в спринте на втором этапе в Хохфильцене (Австрия), в прошлом сезоне она заняла 31-ю строчку в общем зачете.

Соревновательная программа этапа Кубка мира в Анси продолжится женской и мужской гонками преследования, которые пройдут 21 декабря. В женской гонке преследования от России выступят Миронова, Юрлова-Перхт и Куклина. Третий этап Кубка мира завершится 22 декабря.

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18 декабря© Ньюстюб
  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
  • 3
    Маркета Давидова
    Чехия
    Чехия
20.12.2019 16:15Анси (Франция)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия20.27,0
2Жюстин БрезаФранцияФранция+06,2
3Маркета ДавидоваЧехияЧехия+20,5
4Светлана МироноваРоссияРоссия+22,5
5Дениза ХерманнГерманияГермания+29,7
6Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+31,7
7Ирина КривкоБеларусьБеларусь+44,9
8Жюли СимонФранцияФранция+46,7
9Елена ПидгрушнаяУкраинаУкраина+47,1
10Паулина ФиалковаСловакияСловакия+48,8
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