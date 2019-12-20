Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Анси, белоруска Ирина Кривко — 7-я

Белоруска уступила лидеру гонки 44,9 сек. Первое время показала норвежка Тириль Экхофф. Ей удалось пробежать 7,5 км за 20 мин. 27 сек. Второй стала француженка Жюстин Бреза (отставание 6,2 сек.). На третьей позиции разместилась чешка Маркета Давидова (отставание 20,5 сек.).

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится 21 декабря гонками преследования у мужских команд на 12,5 км и у женских на 10 км. Закроет программу третьего этапа Кубка мира масс-старт 22 декабря. Мужчинам предстоит пробежать 15 км, женщинам — 12,5 км.