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20 декабря, источник: БЕЛТА

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Анси, белоруска Ирина Кривко — 7-я

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсменка сборной Беларуси Ирина Кривко показала седьмой результат в спринте на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белоруска уступила лидеру гонки 44,9 сек. Первое время показала норвежка Тириль Экхофф. Ей удалось пробежать 7,5 км за 20 мин. 27 сек. Второй стала француженка Жюстин Бреза (отставание 6,2 сек.). На третьей позиции разместилась чешка Маркета Давидова (отставание 20,5 сек.).

Спортсменка сборной Беларуси Ирина Кручинкина стала 46-й, Динара Алимбекова — 57-я. Анна Сола расположилась на 70-й позиции итогового протокола.

Лучший результат среди белорусских парней в спринте 19 декабря показал Сергей Бочарников — 29-е место.

Третий этап Кубка мира по биатлону в Анси продолжится 21 декабря гонками преследования у мужских команд на 12,5 км и у женских на 10 км. Закроет программу третьего этапа Кубка мира масс-старт 22 декабря. Мужчинам предстоит пробежать 15 км, женщинам — 12,5 км.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Жюстин Бреза
    Франция
    Франция
  • 3
    Маркета Давидова
    Чехия
    Чехия
20.12.2019 16:15Анси (Франция)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия20.27,0
2Жюстин БрезаФранцияФранция+06,2
3Маркета ДавидоваЧехияЧехия+20,5
4Светлана МироноваРоссияРоссия+22,5
5Дениза ХерманнГерманияГермания+29,7
6Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+31,7
7Ирина КривкоБеларусьБеларусь+44,9
8Жюли СимонФранцияФранция+46,7
9Елена ПидгрушнаяУкраинаУкраина+47,1
10Паулина ФиалковаСловакияСловакия+48,8
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