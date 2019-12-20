Шведская биатлонистка Йоханна Скоттхейм выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Шведка допустила один промах на первом огневом рубеже и преодолела 7,5 км за 21 мин. 12 сек. Второе время показала ее партнерша по команде Анна Магнуссон (отставание 14,3 сек.). На третьей позиции расположилась украинка Анастасия Меркушина, уступившая победительнице 17,6 сек.