Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
20Как Загитова заряжала зрителей перед матчем СКА — ЦСКА. Но петербуржцев это не спасло
20 декабря, источник: БЕЛТА

Шведская биатлонистка Йоханна Скоттхейм выиграла спринт на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведская биатлонистка Йоханна Скоттхейм выиграла спринт третьего этапа Кубка IBU, который проходит в Обертиллиахе (Австрия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Шведка допустила один промах на первом огневом рубеже и преодолела 7,5 км за 21 мин. 12 сек. Второе время показала ее партнерша по команде Анна Магнуссон (отставание 14,3 сек.). На третьей позиции расположилась украинка Анастасия Меркушина, уступившая победительнице 17,6 сек.

Представительницы сборной Беларуси Елена Кручинкина и Аделина Сабитова стали 14-й и 55-й соответственно.

Среди белорусских мужчин в аналогичной дисциплине лучший результат сегодня показал Антон Смольский — 16-е место.

Антон Смольский стал 16-м в спринте на этапе Кубка IBU в ОбертиллиахеПервое время показал норвежец Александр-Фьельд Андерсен, преодолевший 10 км за 25 мин. 45,8 сек. Вторым стал спортсмен из США Пол Шоммер (отставание 19,5 сек.). Замкнул тройку лидеров немец Филипп Наврат (отставание 40,1 сек.).

Завершится третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе 21 декабря.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Любовь Успенскую раскритиковали из-за нового наряда
Леонид Слуцкий: Сейчас мне интересны другие задачи
Назначен новый главный тренер лондонского «Арсенала»
Россиянка стала четвертой в спринте на этапе КМ по биатлону
За российским форвардом «Торонто» открыли охоту другие клубы НХЛ
«Спартак» одержал победу в матче КХЛ, уступая со счетом 0:3
Гол в ворота «Зенита» признан лучшим на групповом этапе ЛЧ
13-летняя российская фигуристка стала чемпионкой Украины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь