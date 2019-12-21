Винтовка надежды

Источник: РИА "Новости"

В переживающей затяжной кризис российской женской биатлонной команде, кажется, наконец появился лидер, от которого можно ждать стабильно высоких результатов. Светлана Миронова, которая неделю назад завоевала бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, вчера чуть не повторила это достижение во французском Анси, заняв четвертое место.

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Четвертое место — строго говоря, не тот результат, который обрамляют в яркую рамочку, на котором акцентируют внимание. Но не в этом случае. Чтобы понять его ценность, нужно знать контекст.

В этом десятилетии отечественный биатлон, добившись грандиозной популярности, в принципе не блещет соответствующими ей показателями на топовых международных соревнованиях. Но если мужская российская команда все-таки в элите — иногда отмечается громкими победами, то с женской все давным-давно совсем плохо. Ее победы — это раритеты, о которых вспоминают годами. И в этом смысле прошлый розыгрыш Кубка мира исключением не являлся, в нем у России было всего два подиума в личных гонках. Показательно, что оба принадлежали ветерану (сейчас ей 34 года) Екатерине Юрловой-Перхт. Молодежь, биатлонистки того возраста, который считается возрастом расцвета, не показывали ничего запоминающегося.

В этом смысле то, что происходит в текущем сезоне, — безусловный сдвиг, почти что прорыв. Хотя какие-то намеки на него были и раньше.

Уже примерно года три назад те, кто за биатлоном следят внимательно, заметили появление в числе кандидаток в сборную России этой спортсменки — Светланы Мироновой.

Дело было даже не в достижениях на юниорском уровне и после перехода на уровень взрослый — не таких уж значительных, сколько в стилистке выступлений Мироновой. Классическая российская биатлонистка этого серенького десятилетия — смесь правильной, точной стрельбы с небыстрым ходом. А Миронову, бывшую лыжницу, всегда выделяла именно скорость. И тут она соответствовала общемировому, что ли, тренду: бегая размеренно, неторопливо, побеждать сейчас невозможно и при стрельбе абсолютно идеальной.

Со стрельбой у Светланы Мироновой, правда, была такая беда, что и скорость компенсировать громадное количество промахов не могла. Но старт нынешнего розыгрыша Кубка мира наводит на мысли, что в 25 лет — в возрасте, когда прогресс еще вполне возможен, и со стрельбой у нее начало склеиваться.

Неделю назад Светлана Миронова удивила на этапе в австрийском Хохфильцене. В спринте она промахнулась только один раз, на стойке, мчалась по трассе лихо — и заняла третье место, хотя недавно до подиумов ей было как до луны. Во французском Анси удивила снова, еще больше. В сложнейших погодных условиях, под постоянно падающими с неба хлопьями мокрого снега Миронова не мазала вообще.

А второй подряд подиум был близко-близко: взявшая бронзу чешка Маркета Давидова обошла россиянку на две секунды, но статуса даже уже не лучика, а полноценного луча надежды сборной России ее, безусловно, не лишила.

Алексей Доспехов