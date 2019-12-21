Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
14:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Поршнева и Поварницын заняли второе место в супермиксте на этапе Кубка IBU в Австрии

Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали вторыми в супермиксте на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победу одержали представители Германии Штефани Шерер и Лукас Фрачер. Тройку лучших замкнули Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия
Супермикст
1. Германия (Штефани Шерер, Лукас Фрачер) — 44.31,4 (0+10)
2. Россия (Анастасия Поршнева, Александр Поварницын) — +8,6 (1+13)
3. Норвегия (Каролин Эрдаль, Синдре Фьелльхейм Йорде) — +43,2 (1+9)
4. Украина (Анастасия Меркушина, Богдан Цымбал) — +1.14,0 (1+11)…
7. Франция (Камиль Бене, Аристид Бег) — +2.14,2 (2+14)…
9. Швеция (Юханна Скоттхейм, Мальте Стефанссон) — +2.26,7 (4+9).

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
Читайте также
Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Топ-модели показали грудь на стадионе и получили ответ!
Новая жена Алдонина восхититила пользователей соцсетей!
Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы
Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец
Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ, Логинов — 13-й
Массовое побоище. Канадцы из «Куньлуня» мстили «Торпедо»
Бобровский пропустил гол, который никто не заметил
«Эвертон» играет с «Арсеналом» в АПЛ (трансляция)
«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь