Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси, Логинов — 13-й

Источник: РИА "Новости"

Бё, стартовавший четвертым, преодолел дистанцию 12,5 километра за 30 минут 7,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (+22 секунды; без промахов), бронзовым призером стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1 минута; один промах).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов (+2.08,1; один промах), занявший 13-е место.

Другие результаты россиян: 30. Матвей Елисеев (+3.25,6; один промах); 31. Никита Поршнев (3.26,0; два промаха); 36. Евгений Гараничев (+3.53,8; три промаха); 46. Эдуард Латыпов (+4.24,9; два промаха); 51. Дмитрий Малышко (+4.50,8; пять промахов).