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16:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси, Логинов — 13-й

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

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Источник: РИА "Новости"

Бё, стартовавший четвертым, преодолел дистанцию 12,5 километра за 30 минут 7,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (+22 секунды; без промахов), бронзовым призером стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1 минута; один промах).

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов (+2.08,1; один промах), занявший 13-е место.

Другие результаты россиян: 30. Матвей Елисеев (+3.25,6; один промах); 31. Никита Поршнев (3.26,0; два промаха); 36. Евгений Гараничев (+3.53,8; три промаха); 46. Эдуард Латыпов (+4.24,9; два промаха); 51. Дмитрий Малышко (+4.50,8; пять промахов).

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21.12.2019 15:00Анси (Франция)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия30.07,8
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+22,0
3Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.00,0
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.01,7
5Бенедикт ДолльГерманияГермания+01.23,8
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+01.32,3
7Мартен ФуркадФранцияФранция+01.32,5
8Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+01.42,0
9Арнд ПайфферГерманияГермания+01.51,6
10Симон ШемпГерманияГермания+01.58,3
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