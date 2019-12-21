Бё выиграл гонку преследования на этапе КМ в Анси, Логинов — 13-й
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Бё, стартовавший четвертым, преодолел дистанцию 12,5 километра за 30 минут 7,8 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (+22 секунды; без промахов), бронзовым призером стал норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+1 минута; один промах).
Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов (+2.08,1; один промах), занявший 13-е место.
Другие результаты россиян: 30. Матвей Елисеев (+3.25,6; один промах); 31. Никита Поршнев (3.26,0; два промаха); 36. Евгений Гараничев (+3.53,8; три промаха); 46. Эдуард Латыпов (+4.24,9; два промаха); 51. Дмитрий Малышко (+4.50,8; пять промахов).
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|30.07,8
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+22,0
|3
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+01.00,0
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.01,7
|5
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.23,8
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+01.32,3
|7
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.32,5
|8
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.42,0
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.51,6
|10
|Симон Шемп
|Германия
|+01.58,3