Отменена смешанная эстафета на этапе Кубка IBU в Австрии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Смешанная эстафета на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе отменена
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Смешанная эстафета на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе отменена
Соревнования должны были состояться в субботу. «Судьи приняли решения отменить смешанную эстафету
От России на эстафету были заявлены Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили.