Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Отменена смешанная эстафета на этапе Кубка IBU в Австрии

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Смешанная эстафета на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе отменена из-за неполадок с электричеством, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Соревнования должны были состояться в субботу. «Судьи приняли решения отменить смешанную эстафету из-за проблем с электричеством», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

От России на эстафету были заявлены Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Кирилл Стрельцов и Саид Каримулла Халили.

Кубок мира
Общий зачетКубок мираЧемпионат мира
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
Пушка Овечкина выстрелила после трехматчевой паузы
Не только россиян ловят на допинге. Теперь попался украинец
Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ, Логинов — 13-й
Массовое побоище. Канадцы из «Куньлуня» мстили «Торпедо»
Бобровский пропустил гол, который никто не заметил
«Эвертон» играет с «Арсеналом» в АПЛ (трансляция)
«Рейнджерс» все дальше от плей-офф даже с крутым Панариным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь