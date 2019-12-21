Халили отобрался на этапы Кубка мира в январе
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Лучшим из россиян на финише стал Александр Логинов, занявший 13-е место.
— Я бы не сказал, что произошло
Также Белозеров рассказал, кто из биатлонистов обеспечил себе право выступать на январских этапах Кубка мира.
— Логинов и Елисеев точно едут на январские этапы. Посмотрим, какое место по критериям занимает Евгений Гараничев, после этого примем по нему решение. Халили отобрался на этапы Кубка мира, — сказал Белозеров в эфире «Матч ТВ».
Саид Каримулла Халили идет шестым в общем зачете Кубка IBU. На третьем этапе в Обертиллиахе он стал 4-м в индивидуальной гонке, а также занял 44-е место в спринте.