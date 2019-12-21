Халили отобрался на этапы Кубка мира в январе

— Я бы не сказал, что произошло что-то страшное. Отставания ходом? Это не только лыжи, но и часть формы. Для нас все-таки главная задача — хорошее выступление на ЧМ и чемпионате Европы. Мы рассматриваем этапы Кубка мира с этой точки зрения как подготовку к главным стартам сезона. Панике поддаваться не стоит. Понимаю, что болельщикам, может быть, немного грустно в Анси, учитывая, какие результаты наши ребята показывали в декабре. У нас уже есть не один спортсмен, способный приносить медали, а два.