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Халили отобрался на этапы Кубка мира в январе

Старший тренер мужской сборной России Сергей Белозеров подвел итоги гонки преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим из россиян на финише стал Александр Логинов, занявший 13-е место.

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— Я бы не сказал, что произошло что-то страшное. Отставания ходом? Это не только лыжи, но и часть формы. Для нас все-таки главная задача — хорошее выступление на ЧМ и чемпионате Европы. Мы рассматриваем этапы Кубка мира с этой точки зрения как подготовку к главным стартам сезона. Панике поддаваться не стоит. Понимаю, что болельщикам, может быть, немного грустно в Анси, учитывая, какие результаты наши ребята показывали в декабре. У нас уже есть не один спортсмен, способный приносить медали, а два.

Также Белозеров рассказал, кто из биатлонистов обеспечил себе право выступать на январских этапах Кубка мира.

— Логинов и Елисеев точно едут на январские этапы. Посмотрим, какое место по критериям занимает Евгений Гараничев, после этого примем по нему решение. Халили отобрался на этапы Кубка мира, — сказал Белозеров в эфире «Матч ТВ».

Саид Каримулла Халили идет шестым в общем зачете Кубка IBU. На третьем этапе в Обертиллиахе он стал 4-м в индивидуальной гонке, а также занял 44-е место в спринте.

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