Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси

«Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что готов при такой стрельбе. А тут такой огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать все проблемы.