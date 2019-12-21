Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят
«Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что готов при такой стрельбе. А тут такой огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать все проблемы.
Пропуск
В итоге единственным россиянином в
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|30.07,8
|2
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+22,0
|3
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+01.00,0
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.01,7
|5
|Бенедикт Долль
|Германия
|+01.23,8
|6
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+01.32,3
|7
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.32,5
|8
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.42,0
|9
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.51,6
|10
|Симон Шемп
|Германия
|+01.58,3