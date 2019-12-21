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17:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Логинов и Елисеев могут пропустить масс-старт в Анси

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал, что Александр Логинов и Матвей Елисеев пропустят масс-старт на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция).

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Источник: РИА "Новости"

«Логинов не понимал, почему после спринта без промахов проиграл так много. Он же большой профессионал и примерно понимает, на что готов при такой стрельбе. А тут такой огромный проигрыш, он в недоумении. Мы уже назвали проблемы с подготовкой лыж, но не хочется на них сваливать все проблемы.

Пропуск масс-старта Логиновым и Елисеевым? Будем это обсуждать. Сегодня тот момент, когда надо откровенно поговорить об этом. Если они завтра не побегут, надеюсь, руководство и болельщики нас поймут", — передаёт слова Белозёрова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В итоге единственным россиянином в масс-старте может стать Никита Поршнев, отобравшийся в число 30 лучших.

  • 1
    Йоханнес Бе
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Кантен Фийон Майе
    Франция
    Франция
  • 3
    Ветле Кристиансен
    Норвегия
    Норвегия
21.12.2019 15:00Анси (Франция)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия30.07,8
2Кантен Фийон МайеФранцияФранция+22,0
3Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.00,0
4Тарьей БеНорвегияНорвегия+01.01,7
5Бенедикт ДолльГерманияГермания+01.23,8
6Эмильян ЖакленФранцияФранция+01.32,3
7Мартен ФуркадФранцияФранция+01.32,5
8Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+01.42,0
9Арнд ПайфферГерманияГермания+01.51,6
10Симон ШемпГерманияГермания+01.58,3
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