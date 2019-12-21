Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси. Хотя Куклина стреляла идеально

Светлану Миронову уже короновали в качестве нового лидера сборной России. Она старается быть максимально близко к подиуму в каждой гонке. Но есть всегда какие-то препятствия. В спринте она остановилась в шаге от медали. И вот новый день в Анси. Без дождя и с новыми шансами на призы. Тем более что от Тириль Экхофф всего 23 секунды.

После двух промахов на лежке отставание Мироновой перевалило за минуту. Идеальны были только Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. А Экхофф с Жюстин Бреза, даже несмотря на штрафы, все равно продолжали бежать впереди всех. И норвежка постепенно удалялась.

Разрыв после второй лежки никак не изменился. Разве что Миронова еще раз промазала и откатилась на 12-е место. А Ингрид Ландмарк Тандревольд и Жюли Симон дергали друг друга поодаль Экхофф.

Шанс для преследовательниц полидировать открылся на стойке. Экхофф, Бреза, Тандревольд и Симон не были идеальны. Но никто из группы, где дирижировала Доротея Вирер, не воспользовался этим. Норвежка так и осталась первой, упрочив преимущество до 45 секунд. А вот с остальными местами на подиуме все было на так ясно.

Заключительный рубеж разрулил ситуацию. Экхофф без сюрпризов со стрельбой справилась и умчалась за второй победой на этапе в Анси и третьей подряд. Бреза уступила серебро Тандревольд, уехав на штрафной круг. А в борьбу за бронзу включилась Лена Хекки, который пыталась помешать Вирер. Только вот швейцарка оказалась свежее на финальном круге.