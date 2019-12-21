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18:54 (мск), источник: Sport24

Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси. Хотя Куклина стреляла идеально

Миронова мазала на каждом рубеже.

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Светлану Миронову уже короновали в качестве нового лидера сборной России. Она старается быть максимально близко к подиуму в каждой гонке. Но есть всегда какие-то препятствия. В спринте она остановилась в шаге от медали. И вот новый день в Анси. Без дождя и с новыми шансами на призы. Тем более что от Тириль Экхофф всего 23 секунды.

После двух промахов на лежке отставание Мироновой перевалило за минуту. Идеальны были только Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. А Экхофф с Жюстин Бреза, даже несмотря на штрафы, все равно продолжали бежать впереди всех. И норвежка постепенно удалялась.

Во время загрузки произошла ошибка.

Разрыв после второй лежки никак не изменился. Разве что Миронова еще раз промазала и откатилась на 12-е место. А Ингрид Ландмарк Тандревольд и Жюли Симон дергали друг друга поодаль Экхофф.

Шанс для преследовательниц полидировать открылся на стойке. Экхофф, Бреза, Тандревольд и Симон не были идеальны. Но никто из группы, где дирижировала Доротея Вирер, не воспользовался этим. Норвежка так и осталась первой, упрочив преимущество до 45 секунд. А вот с остальными местами на подиуме все было на так ясно.

Заключительный рубеж разрулил ситуацию. Экхофф без сюрпризов со стрельбой справилась и умчалась за второй победой на этапе в Анси и третьей подряд. Бреза уступила серебро Тандревольд, уехав на штрафной круг. А в борьбу за бронзу включилась Лена Хекки, который пыталась помешать Вирер. Только вот швейцарка оказалась свежее на финальном круге.

Во время загрузки произошла ошибка.

А у наших девчонок гонка совсем не получилась. Куклина единственная, кто смогла пройти все рубежи чисто. 14-е место помогло ей ворваться в воскресный масс-старт. Юрлова-Перхт с двумя стала 16-й. У Мироновой шесть непопаданий и только 20-е место. Что-то новоиспеченного лидера серьезно лихорадит.

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21.12.2019 17:00Анси (Франция)Гонка преследования
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия29.41,6
2Ингрид ТаннревольНорвегияНорвегия+38,1
3Лена ХеккиШвейцарияШвейцария+46,0
4Доротея ВирерИталияИталия+58,5
5Жюстин БрезаФранцияФранция+01.02,8
6Дениза ХерманнГерманияГермания+01.10,8
7Франциска ПройссГерманияГермания+01.16,4
8Ирина КривкоБеларусьБеларусь+01.28,0
9Жюли СимонФранцияФранция+01.39,1
10Паулина ФиалковаСловакияСловакия+01.45,8
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