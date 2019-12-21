Русские биатлонистки вне топ-10 в преследовании в Анси. Хотя Куклина стреляла идеально
Миронова мазала на каждом рубеже.
Миронова мазала на каждом рубеже.
Светлану Миронову уже короновали в качестве нового лидера сборной России. Она старается быть максимально близко к подиуму в каждой гонке. Но есть всегда
После двух промахов на лежке отставание Мироновой перевалило за минуту. Идеальны были только Екатерина
Разрыв после второй лежки никак не изменился. Разве что Миронова еще раз промазала и откатилась на 12-е место. А Ингрид Ландмарк Тандревольд и Жюли Симон дергали друг друга поодаль Экхофф.
Шанс для преследовательниц полидировать открылся на стойке. Экхофф, Бреза, Тандревольд и Симон не были идеальны. Но никто из группы, где дирижировала Доротея Вирер, не воспользовался этим. Норвежка так и осталась первой, упрочив преимущество до 45 секунд. А вот с остальными местами на подиуме все было на так ясно.
Заключительный рубеж разрулил ситуацию. Экхофф без сюрпризов со стрельбой справилась и умчалась за второй победой на этапе в Анси и третьей подряд. Бреза уступила серебро Тандревольд, уехав на штрафной круг. А в борьбу за бронзу включилась Лена Хекки, который пыталась помешать Вирер. Только вот швейцарка оказалась свежее на финальном круге.
А у наших девчонок гонка совсем не получилась. Куклина единственная, кто смогла пройти все рубежи чисто. 14-е место помогло ей ворваться в воскресный
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|29.41,6
|2
|Ингрид Таннреволь
|Норвегия
|+38,1
|3
|Лена Хекки
|Швейцария
|+46,0
|4
|Доротея Вирер
|Италия
|+58,5
|5
|Жюстин Бреза
|Франция
|+01.02,8
|6
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.10,8
|7
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.16,4
|8
|Ирина Кривко
|Беларусь
|+01.28,0
|9
|Жюли Симон
|Франция
|+01.39,1
|10
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.45,8