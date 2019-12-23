Себастьян Самуэльссон: Удивляет, что российские спортсмены молчат в связи с санкциями ВАДА

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в интервью «СЭ» выразил мнение, что российским спортсменам стоит задать вопросы в связи с новым допинговым скандалом своим властям, которые подписали Кодекс ВАДА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Себастьян, прежде всего, как вы оцените свой старт сезона? Пока не все получается, кажется.

— Я неудовлетворен началом сезона, мои результаты совершенно не такие, как я ожидал. Я не прогрессирую. Так что я поеду домой на Рождество, отдохну немного, в том числе и ментально, и вернусь после Нового года по-настоящему сильным.

— В чем проблема?

— С моей лыжной подготовкой все нормально, но в стрельбе возникают проблемы, ее определенно надо улучшать.

— Вы недавно опубликовали в Twitter статью лучшей российской легкоатлетки Марии Ласицкене. Знаете ее?

— Лично не знаю. Просто она единственная, кто потребовала ответов от властей в связи с последними событиями.

— То есть такого, чтобы кто-то еще из россиян выступил, вы не слышали? Может, вас поддерживали хотя бы лично, не под запись?

— Нет, и думаю, это печально — что так мало россиян задают вопросы властям. Ведь спортсмены в данной ситуации наиболее уязвленные. Им сейчас совсем непросто и невесело. Они даже не знают, будут ли они соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. И я считаю, что было бы неплохо, если бы кто-то из них высказался. Я очень удивлен их молчанием. Если бы я был в такой ситуации, которая повторилась и длится уже не первый год — я был бы очень зол. И наверняка бы уже высказал накопившееся внутри. Должно быть, им сложно оставаться молчаливыми и спокойными. Я не знаю причины этого молчания.

— Как это все должно закончиться?

— Трудно сказать.

Но я думаю, российский спорт должен вернуться назад, посмотреть, что наделали те или иные люди.

Их уже просили очиститься, надеюсь, в будущем мы больше не столкнемся с такими проблемами. (Дмитрий Кузнецов).