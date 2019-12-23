Себастьян Самуэльссон: Удивляет, что российские спортсмены молчат в связи с санкциями ВАДА
Шведский биатлонист — о наболевшем.
Шведский биатлонист — о наболевшем.
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон в интервью «СЭ» выразил мнение, что российским спортсменам стоит задать вопросы в связи с новым допинговым скандалом своим властям, которые подписали Кодекс ВАДА.
— Себастьян, прежде всего, как вы оцените свой старт сезона? Пока не все получается, кажется.
— Я неудовлетворен началом сезона, мои результаты совершенно не такие, как я ожидал. Я не прогрессирую. Так что я поеду домой на Рождество, отдохну немного, в том числе и ментально, и вернусь после Нового года
— В чем проблема?
— С моей лыжной подготовкой все нормально, но в стрельбе возникают проблемы, ее определенно надо улучшать.
— Вы недавно опубликовали в Twitter статью лучшей российской легкоатлетки Марии Ласицкене. Знаете ее?
— Лично не знаю. Просто она единственная, кто потребовала ответов от властей в связи с последними событиями.
— То есть такого, чтобы
— Нет, и думаю, это печально — что так мало россиян задают вопросы властям. Ведь спортсмены в данной ситуации наиболее уязвленные. Им сейчас совсем непросто и невесело. Они даже не знают, будут ли они соревноваться на чемпионате мира. Для них это ужасное положение. И я считаю, что было бы неплохо, если бы
— Как это все должно закончиться?
— Трудно сказать.
Но я думаю, российский спорт должен вернуться назад, посмотреть, что наделали те или иные люди.
Их уже просили очиститься, надеюсь, в будущем мы больше не столкнемся с такими проблемами. (Дмитрий Кузнецов).