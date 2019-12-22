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10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону, Логинов — 11-й

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото в гонке на 15 км с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).

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Источник: Reuters

Бё, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, показал время 41 минута 36,3 секунды. Вторым финишировал француз француз Эмильен Жаклен (1 промах, отставание — 42,1 секунды), брат Йоханнеса Тарьей Бё (1 промах, +51,8 секунды) замкнул тройку лучших.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов (2 промаха, +2 минуты 17,4 секунды), занявший 11-е место. Никита Поршнев (1 промах, +3.18,4) — 18-й, Матвей Елисеев (0 промахов, +6.08,0) — 29-й.

Программу этапа в Анси завершит женский масс-старт, который пройдет позже в воскресенье.

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22.12.2019 14:10Анси (Франция)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Йоханнес БеНорвегияНорвегия41.36,3
2Эмильян ЖакленФранцияФранция+42,1
3Тарьей БеНорвегияНорвегия+51,8
4Кантен Фийон МайеФранцияФранция+01.03,3
5Мартен ФуркадФранцияФранция+01.05,0
6Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.51,9
7Арнд ПайфферГерманияГермания+01.53,9
8Симон ЭдерАвстрияАвстрия+02.00,6
9Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+02.09,7
10Симон ДестьеФранцияФранция+02.15,7
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