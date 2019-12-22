Бё выиграл масс-старт на этапе КМ по биатлону, Логинов — 11-й
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото в гонке на 15 км с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё завоевал золото в гонке на 15 км с общего старта на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция).
Бё, допустивший один промах на четырех огневых рубежах, показал время 41 минута 36,3 секунды. Вторым финишировал француз француз Эмильен Жаклен (1 промах, отставание — 42,1 секунды), брат Йоханнеса Тарьей Бё (1 промах, +51,8 секунды) замкнул тройку лучших.
Лучшим из россиян стал Александр Логинов (2 промаха, +2 минуты 17,4 секунды), занявший 11-е место. Никита Поршнев (1 промах, +3.18,4) — 18-й, Матвей Елисеев (0 промахов, +6.08,0) — 29-й.
Программу этапа в Анси завершит женский
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|41.36,3
|2
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+42,1
|3
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+51,8
|4
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+01.03,3
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.05,0
|6
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+01.51,9
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.53,9
|8
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.00,6
|9
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.09,7
|10
|Симон Дестье
|Франция
|+02.15,7