Логинов опустился на шестое место в общем зачете КМ по биатлону

В Анси Логинов стал 11-м в спринте, 13-м в гонке преследования и 11-м в масс-старте. На его счету 265 очков, лидирует норвежец Йоханнес Бё (374), его брат Тарьей Бё (313) идет вторым, замыкает тройку лучших француз Кентен Фийон Майе (281).