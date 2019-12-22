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10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Логинов опустился на шестое место в общем зачете КМ по биатлону

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов опустился на шестое место в общем зачете Кубка мира после мужских соревнований на третьем этапе в Анси (Франция).

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Источник: Reuters

В Анси Логинов стал 11-м в спринте, 13-м в гонке преследования и 11-м в масс-старте. На его счету 265 очков, лидирует норвежец Йоханнес Бё (374), его брат Тарьей Бё (313) идет вторым, замыкает тройку лучших француз Кентен Фийон Майе (281).

Россиянин Матвей Елисеев (183) занимает 12-е место, Евгений Гараничев (66) — 31-е, Никита Поршнев (64) — 32-е, Дмитрий Малышко (32) — 43-е, Антон Бабиков (27) — 45-е.

Следующий этап Кубка мира пройдет 9—12 января в немецком Оберхофе.

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