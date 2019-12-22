Логинов опустился на шестое место в общем зачете КМ по биатлону
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов опустился на шестое место в общем зачете Кубка мира после мужских соревнований на третьем этапе в Анси (Франция).
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Александр Логинов опустился на шестое место в общем зачете Кубка мира после мужских соревнований на третьем этапе в Анси (Франция).
В Анси Логинов стал 11-м в спринте, 13-м в гонке преследования и 11-м в
Россиянин Матвей Елисеев (183) занимает 12-е место, Евгений Гараничев (66) — 31-е, Никита Поршнев (64) — 32-е, Дмитрий Малышко (32) — 43-е, Антон Бабиков (27) — 45-е.
Следующий этап Кубка мира пройдет