Сели в лужу. Российские биатлонисты снова беспомощны под французским ливнем
В первой шестёрке по итогам мужского
В первой шестёрке по итогам мужского
Третий этап Кубка мира по биатлону запомнится чудовищной погодой и возникшим на её фоне скандалом в сборной России. После гонки преследования в Анси наши биатлонисты высказывали претензии
Французская погода успеху сборной России не способствовала. В Анси опять с утра шёл проливной дождь, быстро превративший трассу в настоящее болото. Российских биатлонистов ждало ещё одно тяжелейшее испытание.
Уже в начале гонки несколько биатлонистов ушли вперёд, создав хорошее преимущество над остальной группой. Александр Логинов
Возглавил
Йоханнес закрыл все мишени на второй «лёжке» и опережал бежавшего вторым Жаклена на 18 секунд. Тарьей тоже был точен и замыкал топ-3, а Фуркад, Детьё и Фийон Майе дружно допустили по одной ошибке.
На третьей стрельбе
Йоханнес Бё безупречно завершил стрелковую программу и со спокойной душой ушёл на последний круг — его победе ничто не угрожало. В борьбе за серебро инициативу вновь перехватил Жаклен, удержавшийся на второй позиции. Интересно, что в первой шестёрке на финише оказались только спортсмены из Норвегии и Франции.
Логинов закончил гонку 11-м, проиграв победителю 2 минуты 17 секунд, а Поршнев занял 18-е место с одним промахом. Настоящим кошмаром обернулся
Тренерскому штабу предстоит серьёзно поработать, чтобы понять причины спада наших биатлонистов и постараться их исправить.
Алексей Адамов
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|41.36,3
|2
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+42,1
|3
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+51,8
|4
|Кантен Фийон Майе
|Франция
|+01.03,3
|5
|Мартен Фуркад
|Франция
|+01.05,0
|6
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+01.51,9
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.53,9
|8
|Симон Эдер
|Австрия
|+02.00,6
|9
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+02.09,7
|10
|Симон Дестье
|Франция
|+02.15,7