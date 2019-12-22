Экхофф выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону во Франции, Юрлова-Перхт — шестая
ТАСС, 22 декабря. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в
ТАСС, 22 декабря. Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф одержала победу в
29-летняя норвежка преодолела дистанцию 12,5 км за 38 минут 52,8 секунды, допустив два промаха. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (+1.24,9; 2 промаха), третье — шведка Линн Перссон (+1.25,1; 1), которая впервые в карьере поднялась на подиум в личных гонках на этапах Кубка мира. Лучшая из россиянок, Екатерина
Экхофф одержала четвертую победу подряд в личных гонках на этапах Кубка мира, она победила в гонке преследования на предыдущем этапе в австрийском Хохфильцене, а также первенствовала в спринте и гонке преследования в Анси.
Россияне не сумели завоевать медали на этапе Кубка мира в Анси (ранее в пятницу прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин, в субботу — гонки преследования). В воскресенье в мужском
В общем зачете лидерство себе вернула Вирер (304 очка), второе место у Экхофф (287), третье — у норвежки Ингрид Тандревольд (282), Миронова идет на 10-м месте (180),
Четвертый этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 9 по 12 января.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|38.52,8
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.24,9
|3
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.25,1
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.35,6
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.43,0
|6
|Екатерина Юрлова-Перхт
|Россия
|+01.43,6
|7
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.45,0
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.45,2
|9
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.46,9
|10
|Мона Брорссон
|Швеция
|+02.03,8