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09:52 (мск), источник: Матч ТВ

Резцова готова пробежать на Кубке мира в нижнем белье

Российская биатлонистка Кристина Резцова сообщила, что готова пробежать одну из гонок Кубка мира в необычном внешнем виде.

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Источник: РИА "Новости"

— Сейчас за ту историю, когда вы на спор пробежали гонку в нижнем белье поверх комбинезона, не стыдно?

— Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу.

Ранее стало известно, что 23-летняя биатлонистка вошла в состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира.

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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