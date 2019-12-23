Резцова готова пробежать на Кубке мира в нижнем белье
Российская биатлонистка Кристина Резцова сообщила, что готова пробежать одну из гонок Кубка мира в необычном внешнем виде.
Российская биатлонистка Кристина Резцова сообщила, что готова пробежать одну из гонок Кубка мира в необычном внешнем виде.
— Сейчас за ту историю, когда вы на спор пробежали гонку в нижнем белье поверх комбинезона, не стыдно?
— Нет. А за что должно быть стыдно? Меня
Ранее стало известно, что 23-летняя биатлонистка вошла в состав женской сборной России на январские этапы Кубка мира.