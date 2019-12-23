Резцова готова пробежать на Кубке мира в нижнем белье

— Сейчас за ту историю, когда вы на спор пробежали гонку в нижнем белье поверх комбинезона, не стыдно?

— Нет. А за что должно быть стыдно? Меня кто-то спрашивал: если на Кубке мира попросят пробежать так, то пробегу? Если мне за это ничего не будет в дисциплинарном плане, то пробегу. Ничего в этом такого не вижу.