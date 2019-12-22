Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в масс-старте на этапе КМ во Франции

Дистанцию в 12,5 км белоруска прошла на 3 мин. 29,7 сек. медленнее победительницы и с тремя промахами. Золото выиграла норвежка Тириль Экхофф, итоговое время которой 38 мин. 52,8 сек. (2 промаха). Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер. Она с двумя промахами пришла к финишу на 1 мин. 24,9 сек. позже норвежки. Замкнула тройку призеров Линн Перссон из Швеции, (отставание от лидера — 1 мин. 25,1 сек., 1 промах).