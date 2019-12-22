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18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в масс-старте на этапе КМ во Франции

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в масс-старте на этапе завершившегося во Франции Кубка мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Дистанцию в 12,5 км белоруска прошла на 3 мин. 29,7 сек. медленнее победительницы и с тремя промахами. Золото выиграла норвежка Тириль Экхофф, итоговое время которой 38 мин. 52,8 сек. (2 промаха). Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер. Она с двумя промахами пришла к финишу на 1 мин. 24,9 сек. позже норвежки. Замкнула тройку призеров Линн Перссон из Швеции, (отставание от лидера — 1 мин. 25,1 сек., 1 промах).

Ранее в гонке с массовым стартом у мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Бё, пробежавший 15 км за 41 мин. 36,3 сек. (0−0−1−0). Второе место у француза Эмильена Жаклена, который проиграл победителю 42,1 сек. (0−0−1−0). Замкнул тройку сильнейших еще один норвежец Тарьей Бё, отставший от лидера на 51,8 сек. (0−0−0−1). Белорусские биатлонисты в данном виде программы не выступали.

  • 1
    Тирил Экхофф
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Доротея Вирер
    Италия
    Италия
  • 3
    Лина Перссон
    Швеция
    Швеция
22.12.2019 16:15Анси (Франция)Масс-старт
МСпортсменСтранаРезультат
1Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия38.52,8
2Доротея ВирерИталияИталия+01.24,9
3Лина ПерссонШвецияШвеция+01.25,1
4Кайса МякяряйненФинляндияФинляндия+01.35,6
5Дениза ХерманнГерманияГермания+01.43,0
6Екатерина Юрлова-ПерхтРоссияРоссия+01.43,6
7Анаис БесконФранцияФранция+01.45,0
8Франциска ПройссГерманияГермания+01.45,2
9Лиза Тереза ХаузерАвстрияАвстрия+01.46,9
10Мона БрорссонШвецияШвеция+02.03,8
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