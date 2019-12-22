Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в масс-старте на этапе КМ во Франции
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в
22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Ирина Кривко заняла 21-е место в
Дистанцию в 12,5 км белоруска прошла на 3 мин. 29,7 сек. медленнее победительницы и с тремя промахами. Золото выиграла норвежка Тириль Экхофф, итоговое время которой 38 мин. 52,8 сек. (2 промаха). Серебро завоевала итальянка Доротея Вирер. Она с двумя промахами пришла к финишу на 1 мин. 24,9 сек. позже норвежки. Замкнула тройку призеров Линн Перссон из Швеции, (отставание от лидера — 1 мин. 25,1 сек., 1 промах).
Ранее в гонке с массовым стартом у мужчин победу одержал норвежец Йоханнес Бё, пробежавший 15 км за 41 мин. 36,3 сек. (0−0−1−0). Второе место у француза Эмильена Жаклена, который проиграл победителю 42,1 сек. (0−0−1−0). Замкнул тройку сильнейших еще один норвежец Тарьей Бё, отставший от лидера на 51,8 сек. (0−0−0−1). Белорусские биатлонисты в данном виде программы не выступали.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|38.52,8
|2
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.24,9
|3
|Лина Перссон
|Швеция
|+01.25,1
|4
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|+01.35,6
|5
|Дениза Херманн
|Германия
|+01.43,0
|6
|Екатерина Юрлова-Перхт
|Россия
|+01.43,6
|7
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.45,0
|8
|Франциска Пройсс
|Германия
|+01.45,2
|9
|Лиза Тереза Хаузер
|Австрия
|+01.46,9
|10
|Мона Брорссон
|Швеция
|+02.03,8