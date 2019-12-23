Текущие события
Биатлон. Кубок мира
21.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
22.03
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
23.03
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
24.03
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
10Сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого Канала
8«Краснодар» проиграл «Хетафе» и покинул еврокубки
00:41 (мск), источник: Известия

Поплывшая лыжня: как российские биатлонисты провалили этап Кубка мира

Сюрпризы погоды во Франции помогли нашим конкурентам.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

После двух успешных стартовых этапов сборная России по биатлону не смогла завоевать ни одной медали в шести гонках Кубка мира в Анси. Ближе всех к подиуму были Светлана Миронова (4-е место в спринте) и Екатерина Юрлова-Перхт (6-е место в масс-старте). У лидера мужской команды Александра Логинова — два 11-х и одно 13-е место. У остальных наших спортсменов результаты оказались далеки от первой десятки. Одна из основных причин неудач во Франции — слишком теплая погода, до +12 градусов. У российской сборной нет мобильной штайнлифт-машины, которая наносит на скользящую поверхность лыж рисунок в зависимости от погодных условий.

Несмотря на неудачу во Франции, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что уже на следующем этапе наши спортсмены смогут показать хорошие результаты.

Старты в Анси — лишь один из этапов подготовки к чемпионату мира — 2020, поэтому делать какие-то глобальные выводы из-за неудачи во Франции не стоит. Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, всё встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень.
Владимир Драчев

Рисунок шлифтом

Исторически сборная России слабо выступает в теплую погоду. По словам спортсменов и тренеров, тому две причины. Во-первых, в отличие от конкурентов у нас нет мобильной штайнлифт-машины, которую можно возить с собой на этапы. Речь о специальном аппарате, который наносит на скользящую поверхность лыж рисунок, подходящий под конкретное состояние снега в зависимости от температуры, влажности и других погодных факторов. Этот рисунок называют шлифтом. Во-вторых, у наших главных соперников по 9−11 сервисменов, а у нас — всего четыре.

В России всего две шлифт-машины: в Санкт-Петербурге и Тюмени. Они стационарные, возить их по этапам невозможно. Не исключено, что в ближайшем будущем у команды появится и мобильный аппарат. Если же говорить про сервисменов, то дело скорее не в их количестве, а в практике. У наших специалистов практически нет возможностей тестировать лыжи, когда устанавливается такая теплая погода, как на прошедшей неделе в Анси.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Логинов завоевал серебро в гонке преследования

— Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет, — говорит трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Это очень серьезный вопрос, ведь у федерации не так много средств, чтобы купить устройство да еще нанять иностранного специалиста. А на подготовку своего уйдет около года, но этим обязательно надо заняться. Это не маленькая деталь, которой можно пренебречь.

Читайте также
Сели в лужу

Минимальная ротация

По итогам этапа в Анси Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира. Согласно критериям отбора Союза биатлонистов России, на них могут поехать либо те спортсмены, что вошли в топ-25 общего зачета Кубка мира, либо те, что дважды попадали в топ-15 в личных гонках. Гараничев был 11-м в индивидуальной гонке Эстерсунда. Малышко, Поршнев и Латыпов не попадали в топ-15 ни разу. Все трое также не вошли в топ-25 общего зачета.

Тем не менее все они сохранили место в составе на ближайшие три этапа тренерским решением, рассказал наставник мужской сборной Сергей Белозеров. Однако Владимир Драчев пояснил, что в Оберхофе (9—12 января) кого-то из этой четверки заменит Карим Халили. 20-летний спортсмен идет на шестом месте в Кубке IBU.

Халили выполнил критерии отбора и поедет на четвертый этап Кубка мира в Оберхоф, по нему вопросов нет. Затем он выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии 23 января — 2 февраля, после чего мы решим, в каком соревновании ему лучше продолжить сезон.
Владимир Драчев

В составе женской сборной — одно изменение. В основе остались Светлана Миронова, Екатерина Юрлова и Лариса Куклина, выполнившие критерии отбора. Кристина Резцова попала в состав тренерским решением. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU, в основе ее заменит Ирина Старых — она возглавляет общий зачет Кубка IBU по итогам декабрьских этапов.

— Ирина выполнила критерии отбора. Если по ней не будет никаких вопросов, она выступит на январских этапах, — продолжил Владимир Драчев. — Какие вопросы? Будем смотреть по ситуации, которая складывается вокруг российского спорта.

Стоит отметить, что Старых отобралась и на первые три этапа Кубка мира по итогам контрольных стартов в Тюмени. Спортсменка поехала на Кубок IBU, так как в свое время отбывала двухлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина. Место Старых в основе заняла Тамара Воронина, показавшая пятую сумму баллов на отборе. Для Тамары эти гонки стали дебютными на Кубке мира. За три этапа 24-летняя спортсменка набрала 44 очка и занимает 43-е место в общем зачете.

— Не стоит говорить, что она не реализовала свой шанс и о Кубке мира ей следует забыть, — продолжила Анфиса Резцова. — Получилось не всё, но талант у нее есть. Если Тамара будет показывать достойные результаты на Кубке IBU, то еще может вернуться в сборную даже в этом сезоне.

Читайте также
Винтовка надежды

На ЧМ-2020 под своим флагом

Высока вероятность, что Россия сможет выступить на грядущем чемпионате мира в Антхольце (12—23 февраля) под национальным флагом. Ранее исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов права участия в международных турнирах под флагом своей страны. Но в Международном союзе биатлонистов (IBU) готовы дождаться итогов заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляции России, которое ориентировочно состоится в апреле.

— На данный момент идет обсуждение данного вопроса с IBU и другими международными спортивными структурами, — заключил Владимир Драчев. — Ждем решений по итогам апелляции в CAS, тогда будет хоть что-то понятно. Пока же мы выступаем под флагом России, никаких замечаний по нашим спортсменам нет. На этапе в Оберхофе и дальнейших стартах изменений произойти не должно.

На ЧМ-2019 сборная России завоевала три медали. Серебро — у Александра Логинова в спринте и Екатерины Юрловой-Перхт в масс-старте и бронза в мужской эстафете.

Читайте также
Что произошло с российским биатлоном?
Во время загрузки произошла ошибка.
18 декабря© Ньюстюб
Кубок мира
Общий зачет
 Снимутся в Альпы: в Давосе пройдет «зеленое дерби» КХЛ
«Наша цель — еврокубки»
«Лацио» победил «Ювентус» и в 5-й раз завоевал Суперкубок Италии
«Челси» одолел «Тоттенхэм» благодаря дублю бывшего игрока «Анжи»
ЦСКА одержал крупную победу в Континентальной хоккейной лиге
«Манчестер Юнайтед» проиграл худшей команде чемпионата Англии
Хоккеистки ЖХЛ снялись обнаженными для календаря (фото)
«Чемпионат»: ЦСКА хочет арендовать нападающего «Фиорентины»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь