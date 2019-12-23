Поплывшая лыжня: как российские биатлонисты провалили этап Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

После двух успешных стартовых этапов сборная России по биатлону не смогла завоевать ни одной медали в шести гонках Кубка мира в Анси. Ближе всех к подиуму были Светлана Миронова (4-е место в спринте) и Екатерина Юрлова-Перхт (6-е место в масс-старте). У лидера мужской команды Александра Логинова — два 11-х и одно 13-е место. У остальных наших спортсменов результаты оказались далеки от первой десятки. Одна из основных причин неудач во Франции — слишком теплая погода, до +12 градусов. У российской сборной нет мобильной штайнлифт-машины, которая наносит на скользящую поверхность лыж рисунок в зависимости от погодных условий.

Несмотря на неудачу во Франции, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что уже на следующем этапе наши спортсмены смогут показать хорошие результаты.

Старты в Анси — лишь один из этапов подготовки к чемпионату мира — 2020, поэтому делать какие-то глобальные выводы из-за неудачи во Франции не стоит. Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, всё встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень. Владимир Драчев

Рисунок шлифтом

Исторически сборная России слабо выступает в теплую погоду. По словам спортсменов и тренеров, тому две причины. Во-первых, в отличие от конкурентов у нас нет мобильной штайнлифт-машины, которую можно возить с собой на этапы. Речь о специальном аппарате, который наносит на скользящую поверхность лыж рисунок, подходящий под конкретное состояние снега в зависимости от температуры, влажности и других погодных факторов. Этот рисунок называют шлифтом. Во-вторых, у наших главных соперников по 9−11 сервисменов, а у нас — всего четыре.

В России всего две шлифт-машины: в Санкт-Петербурге и Тюмени. Они стационарные, возить их по этапам невозможно. Не исключено, что в ближайшем будущем у команды появится и мобильный аппарат. Если же говорить про сервисменов, то дело скорее не в их количестве, а в практике. У наших специалистов практически нет возможностей тестировать лыжи, когда устанавливается такая теплая погода, как на прошедшей неделе в Анси.

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Логинов завоевал серебро в гонке преследования

— Даже если у нас появится мобильная шлифт-машина, то кто будет на ней работать? Таких специалистов в России сейчас нет, — говорит трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. — Это очень серьезный вопрос, ведь у федерации не так много средств, чтобы купить устройство да еще нанять иностранного специалиста. А на подготовку своего уйдет около года, но этим обязательно надо заняться. Это не маленькая деталь, которой можно пренебречь.

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Минимальная ротация

По итогам этапа в Анси Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира. Согласно критериям отбора Союза биатлонистов России, на них могут поехать либо те спортсмены, что вошли в топ-25 общего зачета Кубка мира, либо те, что дважды попадали в топ-15 в личных гонках. Гараничев был 11-м в индивидуальной гонке Эстерсунда. Малышко, Поршнев и Латыпов не попадали в топ-15 ни разу. Все трое также не вошли в топ-25 общего зачета.

Тем не менее все они сохранили место в составе на ближайшие три этапа тренерским решением, рассказал наставник мужской сборной Сергей Белозеров. Однако Владимир Драчев пояснил, что в Оберхофе ( 9—12 января ) кого-то из этой четверки заменит Карим Халили. 20-летний спортсмен идет на шестом месте в Кубке IBU.

Халили выполнил критерии отбора и поедет на четвертый этап Кубка мира в Оберхоф, по нему вопросов нет. Затем он выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии 23 января — 2 февраля, после чего мы решим, в каком соревновании ему лучше продолжить сезон. Владимир Драчев

В составе женской сборной — одно изменение. В основе остались Светлана Миронова, Екатерина Юрлова и Лариса Куклина, выполнившие критерии отбора. Кристина Резцова попала в состав тренерским решением. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU, в основе ее заменит Ирина Старых — она возглавляет общий зачет Кубка IBU по итогам декабрьских этапов.

— Ирина выполнила критерии отбора. Если по ней не будет никаких вопросов, она выступит на январских этапах, — продолжил Владимир Драчев. — Какие вопросы? Будем смотреть по ситуации, которая складывается вокруг российского спорта.

Стоит отметить, что Старых отобралась и на первые три этапа Кубка мира по итогам контрольных стартов в Тюмени. Спортсменка поехала на Кубок IBU, так как в свое время отбывала двухлетнюю дисквалификацию за использование эритропоэтина. Место Старых в основе заняла Тамара Воронина, показавшая пятую сумму баллов на отборе. Для Тамары эти гонки стали дебютными на Кубке мира. За три этапа 24-летняя спортсменка набрала 44 очка и занимает 43-е место в общем зачете.

— Не стоит говорить, что она не реализовала свой шанс и о Кубке мира ей следует забыть, — продолжила Анфиса Резцова. — Получилось не всё, но талант у нее есть. Если Тамара будет показывать достойные результаты на Кубке IBU, то еще может вернуться в сборную даже в этом сезоне.

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На ЧМ-2020 под своим флагом

Высока вероятность, что Россия сможет выступить на грядущем чемпионате мира в Антхольце ( 12—23 февраля ) под национальным флагом. Ранее исполком WADA на четыре года лишил российских спортсменов права участия в международных турнирах под флагом своей страны. Но в Международном союзе биатлонистов (IBU) готовы дождаться итогов заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по апелляции России, которое ориентировочно состоится в апреле.

— На данный момент идет обсуждение данного вопроса с IBU и другими международными спортивными структурами, — заключил Владимир Драчев. — Ждем решений по итогам апелляции в CAS, тогда будет хоть что-то понятно. Пока же мы выступаем под флагом России, никаких замечаний по нашим спортсменам нет. На этапе в Оберхофе и дальнейших стартах изменений произойти не должно.