Поплывшая лыжня: как российские биатлонисты провалили этап Кубка мира
Сюрпризы погоды во Франции помогли нашим конкурентам.
Сюрпризы погоды во Франции помогли нашим конкурентам.
После двух успешных стартовых этапов сборная России по биатлону не смогла завоевать ни одной медали в шести гонках Кубка мира в Анси. Ближе всех к подиуму были Светлана Миронова (4-е место в спринте) и Екатерина
Несмотря на неудачу во Франции, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что уже на следующем этапе наши спортсмены смогут показать хорошие результаты.
Старты в Анси — лишь один из этапов подготовки к чемпионату мира — 2020, поэтому делать
какие-тоглобальные выводы из-занеудачи во Франции не стоит. Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, всё встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень.
Исторически сборная России слабо выступает в теплую погоду. По словам спортсменов и тренеров, тому две причины.
В России всего две шлифт-машины: в
— Даже если у нас появится мобильная
По итогам этапа в Анси Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев не отобрались в команду на январские этапы Кубка мира. Согласно критериям отбора Союза биатлонистов России, на них могут поехать либо те спортсмены, что вошли в топ-25 общего зачета Кубка мира, либо те, что дважды попадали в топ-15 в личных гонках. Гараничев был 11-м в индивидуальной гонке Эстерсунда. Малышко, Поршнев и Латыпов не попадали в топ-15 ни разу. Все трое также не вошли в топ-25 общего зачета.
Тем не менее все они сохранили место в составе на ближайшие три этапа тренерским решением, рассказал наставник мужской сборной Сергей Белозеров. Однако Владимир Драчев пояснил, что в Оберхофе (
Халили выполнил критерии отбора и поедет на четвертый этап Кубка мира в Оберхоф, по нему вопросов нет. Затем он выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии 23 января — 2 февраля, после чего мы решим, в каком соревновании ему лучше продолжить сезон.
В составе женской сборной — одно изменение. В основе остались Светлана Миронова, Екатерина Юрлова и Лариса Куклина, выполнившие критерии отбора. Кристина Резцова попала в состав тренерским решением. Тамара Воронина отправится на Кубок IBU, в основе ее заменит Ирина Старых — она возглавляет общий зачет Кубка IBU по итогам декабрьских этапов.
— Ирина выполнила критерии отбора. Если по ней не будет никаких вопросов, она выступит на январских этапах, — продолжил Владимир Драчев. — Какие вопросы? Будем смотреть по ситуации, которая складывается вокруг российского спорта.
— Не стоит говорить, что она не реализовала свой шанс и о Кубке мира ей следует забыть, — продолжила Анфиса Резцова. — Получилось не всё, но талант у нее есть. Если Тамара будет показывать достойные результаты на Кубке IBU, то еще может вернуться в сборную даже в этом сезоне.
Высока вероятность, что Россия сможет выступить на грядущем чемпионате мира в Антхольце (
— На данный момент идет обсуждение данного вопроса с IBU и другими международными спортивными структурами, — заключил Владимир Драчев. — Ждем решений по итогам апелляции в CAS, тогда будет хоть
На ЧМ-2019 сборная России завоевала три медали. Серебро — у Александра Логинова в спринте и Екатерины