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22:20 (мск), источник: ТАСС

Халили и Старых вошли в состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира

КРАСНОЯРСК, 23 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Четырехкратная чемпионка Европы Ирина Старых и занимающий шестое место в общем зачете Кубка IBU (Международного союза биатлонистов) нынешнего сезона Саид Каримулла Халили включены в состав российской сборной на три январских этапа Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Состав национальной команды утвердило правление СБР, заседание которого состоялось в понедельник. Халили и Старых, которая возглавляет женский зачет Кубка IBU, выполнили критерии отбора в национальную команду, показав лучший результат среди россиян на втором по значимости турнире под эгидой IBU.

«В составе мужской команды на январских этапах выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Саид Каримулла Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, — сказал Драчев. — У женщин будут выступать Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых и Кристина Резцова. Участники “Ижевской винтовки” отбираются в сборную на Кубок IBU, показывают результаты для дальнейшей работы».

Во время загрузки произошла ошибка.

На первых трех этапах в составе сборной России выступал Дмитрий Малышко, также на первом этапе по индивидуальной лицензии в соревнованиях принял участие Антон Бабиков.. «Ижевская винтовка» пройдет в 2019 году в 50-й раз. Гонки состоятся на территории Республиканского стрелково-спортивного комплекса имени генерал-майора Демидова с 26 по 29 декабря.

В январе пройдут три этапа Кубка мира: в немецких Оберхофе (9—12 января) и Рупольдинге (15—19 января), а также в словенской Поклюке (23—26 января).

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