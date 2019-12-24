Наш биатлон продолжает трясти: Малышко выгнали (хотя Латыпов хуже), Польховского вернули — но не тренером
Большие перемены в конце 2019-го.
Большие перемены в конце 2019-го.
Правление Союза биатлонистов России (СБР) закончило 2019 год важными решениями:
По порядку.
Вопрос Малышко — имиджевый для СБР: Дмитрий, которому в марте исполнится 33, не выполнил критерии отбора на январь. В личных гонках он не поднимался выше 25-го места, а декабрьский блок закрыл на 43-й строке общего зачета.
Даже с такими раскладами для Малышко оставалась лазейка — тренерское решение. Его в воскресном эфире «Матч ТВ» объявил шеф мужской команды Сергей Белозеров: Дмитрия ждут в январе на Кубке мира.
Сутки спустя Правление СБР вмешалось — Малышко едет в Россию (даже не в резерв на Кубок IBU).
Sports.ru связался с Белозеровым сразу после Правления; и тренер рассказал, что предлагал руководству два пути: оставить Дмитрия седьмым в составе (то есть запасным) на этап в Оберхофе или перебросить на Кубок IBU. Но возник третий — самый жесткий — вариант: отправка домой. Для международного сезона Малышко это почти приговор — вернуться из России в январе фактически невозможно, да и Дмитрий пару дней назад был категоричен: «У меня есть четкая позиция. Если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку».
Строго говоря, Малышко сейчас не худший в составе, чтобы вылетать. Мы, конечно, уйдем от сравнения с Бабиковым: Антон ниже на пару позиций и набрал на 5 очков меньше, но пробежал всего один этап, а не три.
А вот Эдуард Латыпов проигрывает эту виртуальную битву вчистую: 53-е место, минус 16 очков от Дмитрия. Но за Латыпова, очевидно, сыграл статус: он на 7 лет (почти день в день) младше Малышко и лучше показал себя в эстафетах по сезону — два не особо ярких, но надежных этапа против
Но окей, Латыпов так Латыпов — есть ощущение, что это последний аванс для него: в 25−26 пора давать результат, а не собирать оправдания. Наконец, железно в обойме — Карим Халили, отобравшийся через Кубок IBU; он точно побежит на январских этапах — тут все по делу. Хотя сутки назад вопрос по нему с подачи Белозерова висел в воздухе.
Нам известно, что Правление СБР проголосовало по теме
Кстати, Устав СБР оставляет за Правлением право утверждать или не утверждать тот состав, который назвали тренеры. После скандального ноябрьского отбора Правление снова включило мощь.
***
Назначение 66-летнего Валерия Польховского — во многом экстренное. Аппарат СБР нуждается в опытном организаторе, который подключится к сборной, наладит связь между всеми департаментами, закроет тему переездов, патронов и, конечно, сервиса. Косвенно это означает, что главный тренер Анатолий Хованцев с задачей не справился.
У Польховского, который поработал при всех президентах СБР, — очень неоднозначная репутация и сложная история отношений с новым руководством.
1,5 года назад, когда Драчев только выиграл выборы, Польховский должен был присоединиться к команде — его даже объявили на руководящую роль рядом с Хованцевым. Кто не в курсе, они работали вместе еще в начале 90-х — и наш биатлон тогда давал результат.
Все перевернулось за день-два: вероятно, после вмешательства Александра Тихонова, который тогда имел влияние на руководство СБР: от Польховского отказались.
В сердцах он сказал, что уже не сработается с этим коллективом. Но время лечит: теперь Польховский — важнейший человек в структуре; за его назначение Правление тоже проголосовало единогласно.
Как 25−27 лет назад сборной рулили Польховский и Хованцев — так рулят сейчас. При всем уважении к опыту и мастерству, за это время система не воспитала больше никого достойного..