Наш биатлон продолжает трясти: Малышко выгнали (хотя Латыпов хуже), Польховского вернули — но не тренером

Источник: Sports.Ru

Правление Союза биатлонистов России (СБР) закончило 2019 год важными решениями:

Дмитрия Малышко — главного ветерана — убрали из состава; его сезон пока продолжится на Кубке России.

в штате новый человек — Валерия Польховского назначили вице-президентом по организации деятельности сборных.

По порядку.

Вопрос Малышко — имиджевый для СБР: Дмитрий, которому в марте исполнится 33, не выполнил критерии отбора на январь. В личных гонках он не поднимался выше 25-го места, а декабрьский блок закрыл на 43-й строке общего зачета.

Даже с такими раскладами для Малышко оставалась лазейка — тренерское решение. Его в воскресном эфире «Матч ТВ» объявил шеф мужской команды Сергей Белозеров: Дмитрия ждут в январе на Кубке мира.

Сутки спустя Правление СБР вмешалось — Малышко едет в Россию (даже не в резерв на Кубок IBU).

Sports.ru связался с Белозеровым сразу после Правления; и тренер рассказал, что предлагал руководству два пути: оставить Дмитрия седьмым в составе (то есть запасным) на этап в Оберхофе или перебросить на Кубок IBU. Но возник третий — самый жесткий — вариант: отправка домой. Для международного сезона Малышко это почти приговор — вернуться из России в январе фактически невозможно, да и Дмитрий пару дней назад был категоричен: «У меня есть четкая позиция. Если хочешь закончить сезон, езжай на «Ижевскую винтовку».

Строго говоря, Малышко сейчас не худший в составе, чтобы вылетать. Мы, конечно, уйдем от сравнения с Бабиковым: Антон ниже на пару позиций и набрал на 5 очков меньше, но пробежал всего один этап, а не три.

А вот Эдуард Латыпов проигрывает эту виртуальную битву вчистую: 53-е место, минус 16 очков от Дмитрия. Но за Латыпова, очевидно, сыграл статус: он на 7 лет (почти день в день) младше Малышко и лучше показал себя в эстафетах по сезону — два не особо ярких, но надежных этапа против штраф-кругов Дмитрия. О многом ли это говорит? Как посмотреть.

Если что, Малышко в возрасте Латыпова выглядел на Кубке мира гораздо убедительнее: регулярно заезжал в топ-10 и боролся за призы.

Но окей, Латыпов так Латыпов — есть ощущение, что это последний аванс для него: в 25−26 пора давать результат, а не собирать оправдания. Наконец, железно в обойме — Карим Халили, отобравшийся через Кубок IBU; он точно побежит на январских этапах — тут все по делу. Хотя сутки назад вопрос по нему с подачи Белозерова висел в воздухе.

Нам известно, что Правление СБР проголосовало по теме Малышко-Латыпова-Халили единогласно, участвовал даже экс-губернатор Тюменской области, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Кстати, Устав СБР оставляет за Правлением право утверждать или не утверждать тот состав, который назвали тренеры. После скандального ноябрьского отбора Правление снова включило мощь.

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Назначение 66-летнего Валерия Польховского — во многом экстренное. Аппарат СБР нуждается в опытном организаторе, который подключится к сборной, наладит связь между всеми департаментами, закроет тему переездов, патронов и, конечно, сервиса. Косвенно это означает, что главный тренер Анатолий Хованцев с задачей не справился.

У Польховского, который поработал при всех президентах СБР, — очень неоднозначная репутация и сложная история отношений с новым руководством.

1,5 года назад, когда Драчев только выиграл выборы, Польховский должен был присоединиться к команде — его даже объявили на руководящую роль рядом с Хованцевым. Кто не в курсе, они работали вместе еще в начале 90-х — и наш биатлон тогда давал результат.

Все перевернулось за день-два: вероятно, после вмешательства Александра Тихонова, который тогда имел влияние на руководство СБР: от Польховского отказались.

В сердцах он сказал, что уже не сработается с этим коллективом. Но время лечит: теперь Польховский — важнейший человек в структуре; за его назначение Правление тоже проголосовало единогласно.