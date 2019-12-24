Тихонов: Польховский причастен к скандалу с допингом. Биатлонный мир содрогнулся от его назначения

Источник: Sport24

«Весь биатлонный мир, и не только российский, но и международный, содрогнулся от новости о назначении Польховского. Все прекрасно знают, что допинговые скандалы в биатлоне были связаны с Валерием Польховским.

Я очень удивился, что правление проголосовало единогласно. Там ведь есть адекватные люди, так зачем они это делали? Я отказываюсь понимать такое решение. Также мне непонятно, какие функции будут у этого прохвоста, который уже больше десяти лет болтается, будучи нигде не нужным. Белорусы его назначили главным тренером и из-за интриг уволили через несколько месяцев. Он пригождается только там, где полный развал.

Последние 11 лет мы слышим только оправдания и попытки выкрутиться. Ситуацией в СБР возмущены абсолютно все регионы. И мы продолжаем привлекать людей с такой репутацией. Польховский не будет отвечать ни за что, но при этом будет лезть во все процессы и плести интриги. Похожие функции в штабе при наличии главного и старших тренеров выполнял Барнашов, и вы помните, к каким результатам это привело.