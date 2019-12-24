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15:54 (мск), источник: Sport24

Тихонов: Польховский причастен к скандалу с допингом. Биатлонный мир содрогнулся от его назначения

Четырехкратный Олимпийский чемпион Александр Тихонов в резкой форме высказался по поводу назначения вице-президентом Союза биатлонистов России по организации деятельности сборных команд бывшего старшего тренера российских биатлонисток Валерия Польховского.

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Источник: Sport24

«Весь биатлонный мир, и не только российский, но и международный, содрогнулся от новости о назначении Польховского. Все прекрасно знают, что допинговые скандалы в биатлоне были связаны с Валерием Польховским.

Я очень удивился, что правление проголосовало единогласно. Там ведь есть адекватные люди, так зачем они это делали? Я отказываюсь понимать такое решение. Также мне непонятно, какие функции будут у этого прохвоста, который уже больше десяти лет болтается, будучи нигде не нужным. Белорусы его назначили главным тренером и из-за интриг уволили через несколько месяцев. Он пригождается только там, где полный развал.

Последние 11 лет мы слышим только оправдания и попытки выкрутиться. Ситуацией в СБР возмущены абсолютно все регионы. И мы продолжаем привлекать людей с такой репутацией. Польховский не будет отвечать ни за что, но при этом будет лезть во все процессы и плести интриги. Похожие функции в штабе при наличии главного и старших тренеров выполнял Барнашов, и вы помните, к каким результатам это привело.

Сейчас, когда у СБР не хватает денег на сервис и полноценную подготовку команды, брать еще одного вице-президента — безумие. Для чего тогда нужен вице-президент по спорту высших достижений Сергей Чепиков, главный тренер Анатолий Хованцев? Безголовое правление приняло в свои ряды человека, который напоганил везде. Все, что свершится дальше, это будет вина всех членов правления, голосовавших за это решение. Да и зачем было выдумывать непонятную должность? Выбрали бы его сразу президентом и в Госдуму. Это был бы коренной переворот, — написал Тихонов на своем официальном сайте.

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