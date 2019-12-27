Драчев: Личный тренер поможет оценить перспективы биатлониста Бабикова в сборной

Источник: ИТАР-ТАСС

Чемпион мира 2017 года в эстафете Бабиков в середине ноября не выполнил критерии отбора в основную команду страны по итогам контрольных стартов в Тюмени, однако попал в сборную на первый этап Кубка мира благодаря личной лицензии, завоеванной в прошлом сезоне. Заняв в шведском Эстерсунде 14-е место в индивидуальной гонке, Бабиков набрал больше очков, чем три других биатлониста сборной России — Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко и Никита Поршнев. Несмотря на это, тренерский штаб сборной России принял решение не оставлять его в основной команде на второй этап в австрийском Хохфильцене. Тренер биатлониста Виктор Никитин объяснил это тем, что личным тренером Поршнева является старший тренер сборной Сергей Белозеров, а Малышко — главный тренер команды Анатолий Хованцев.

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«У нас есть объективные вещи, которые мы должны рассматривать, человек нормально выступал, готовился, просто взять и бросить, на мой взгляд, эта реакция немного эмоциональная. Надо понимать, что у каждого спортсмена есть потенциал, у кого-то очень высокий, у кого-то средний, все биатлонисты способные. Надо было спокойно готовиться, работать. Надо общаться с тренером, какие у него [Бабикова] перспективы и желание дальше работать», — сказал Драчев.

В конце декабря правление СБР утвердило состав сборной для участия в январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) и Кубка мира, в нем не оказалось Бабикова. В мужскую команду на этапы Кубка IBU попали Семен Сучилов, Кирилл Стрельцов и Василий Томшин, в женскую — Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина и Анна Никулина. Еще три спортсмена в мужской резервной сборной и два в женской будут названы по окончании «Ижевской винтовки», которая с 26 по 29 декабря проходит в Удмуртии. Бабиков в этих соревнованиях участия не принимает.