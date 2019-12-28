Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина
Победу в субботней гонке одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, финишировавшие с результатом 32 минуты 16,9 секунды. Елисеев и
Вторыми стали немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат (+4,5 секунды), замкнули тройку украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (+12,0).