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28 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках «Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.

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Источник: Спорт РИА Новости

Победу в субботней гонке одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, финишировавшие с результатом 32 минуты 16,9 секунды. Елисеев и Юрлова-Перхт отстали от победителей на 1 минуту 43,9 секунды.

Вторыми стали немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат (+4,5 секунды), замкнули тройку украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (+12,0).

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