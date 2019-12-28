Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Победу в субботней гонке одержали итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, финишировавшие с результатом 32 минуты 16,9 секунды. Елисеев и Юрлова-Перхт отстали от победителей на 1 минуту 43,9 секунды.