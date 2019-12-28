Дальмайер простилась, Россия провалилась. Как прошла Рождественская гонка

Источник: Спорт-Экспресс

Гельзенкирхен (Германия). Рождественская гонка

Масс-старт

1. Италия (Доротея Вирер/Лукас Хофер) — 32.16,9 (6).

2. Германия (Лаура Дальмайер/Филипп Наврат) — отставание 4,5 (2).

3. Украина (Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный — 12,0 (3).

4. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн/Ветле Шостад Кристиансен) — 16,6 (5)…

10. Россия (Екатерина Юрлова/Матвей Елисеев) — 1.43,9 (5).

Гонка преследования

1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн/Ветле Шостад Кристиансен) — 32.40,9 (2). 2. Украина (Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный) — 25,7 (3).

3. Франция (Анаис Бескон/Антонин Гигонна) — 32,5 (5).

4. Германия (Лаура Дальмайер/Филипп Наврат) — 33,1 (5).

5. Италия (Доротея Вирер/Лукас Хофер) — 1.03,4 (9)…

10. Россия (Екатерина Юрлова/Матвей Елисеев) — 2.50,1 (8).

Сущим кошмаром обернулась праздничная шоу-гонка для команды России — будто мало нашим биатлонистам злоключений в Кубке мира. Екатерина Юрлова-Перхт — завсегдатая гонок в Гельзенкирхене — еще в 2012 году она выигрывала там с Антоном Шипулиным, в 2017-м — с Алексеем Волковым.

Год назад опытная биатлонистка вновь объединилась на «Ауф Шальке» с Шипулиным, завершавшим карьеру, но тогда они не блеснули.

На этот раз в «Рождественской гонке» дебютировал Матвей Елисеев. Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете на старте нынешнего сезона впервые поднялся на подиум в личной гонке Кубка мира. Буквально накануне получил звание «Заслуженный мастер спорта».

Невезучие

Опыт и почести, правда, совсем не помогли Юрловой и Елисееву в субботу в Гельзенкирхене. Все с самого начала пошло не так: на первом же круге, едва выехав за пределы стадиона, Екатерина упала — не справилась со спуском и улетела в рекламный щит. Отставание от соперниц сразу стало критично большим для такой-то гонки. Принявший эстафету Елисеев постарался, подтянул команду на пятое место, но на этом все хорошее и закончилось.

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При своей следующей стрельбе Матвей промахнулся трижды. А чуть позже еще и отличился сильнее, чем напарница, на том же самом спуске. Причем одна из его лыж попала под рекламный щит, и высвободился из этого капкана наш биатлонист только с помощью подоспевших болельщиков. Времени потерял уйму. Так Россия и оказалась безнадежно отстающей. Первую часть гонки, масс-старт, наш дуэт завершил на 10-м месте в 1.43,9 от победителей — команды Италии в составе Лукаса Хофера и Доротеи Вирер.

Во второй части состязания, гонке преследования, хоть отставание и было порезано вдвое, у Юрловой-Перхт и Елисеева снова ничего не получилось. Восемь штрафных кругов на двоих привели к тому, что ближе к концу гонки остальные участники обогнали наших на круг. Российская команда стала десятой, а финишировал Елисеев в гордом одиночестве через 2 минуты и 50 секунд после победителя. Сложно вспомнить, когда увеселительное мероприятие в Гельзенкирхене заканчивалось для нас так печально.

Дальмайер по-прежнему хороша

Победителем Рождественской гонки впервые с 2006 года стала команда Норвегии, за которую на этот раз выступали Марта Ольсбу Ройселан и Вестле Кристиансен. Гонку преследования они начали только четвертыми, но благодаря идеальной стрельбе быстро перехватили лидерство у немецкой команды и назад уже не оглядывались.

Но главной героиней вечера все равно стала Лаура Дальмайер. Биатлонистка, выигравшая все существующие в биатлоне титулы, объявила о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, но решила проститься с болельщиками именно в Гельзенкирхене. И выглядела она более чем достойно. Ходом не уступала ни нынешнему лидеру Кубка мира Доротее Вирер, ни ставшей в итоге победительницей гонки Ольсбу Ройселан. И стреляла тоже мастерски. А с какими эмоциями и пиететом встречал каждый ее выстрел стадион!

Единственное, Дальмайер не повезло с напарником. Изначально им должен был стать Эрик Лессер, но он приболел и от участия в Рождественской гонке отказался. Его заменил Филипп Наврат.

Он ровесник Дальмайер, ему 26, но все еще считается молодым и перспективным. Он очень старался не подвести свою звездную партнершу, но в концовке первой гонки отдал первое место более опытному Лукасу Хоферу, а в пасьюте многовато промахивался. В итоге он проиграл не только норвежцу Кристиансену, с которым боролся всю гонку, но на заключительном круге пропустил вперед украинца Пидручного, а на финише и французу Гигонна, оставив звездную партнершу без медали в прощальной гонке, пусть и выставочной. Почестей, как Бьорндалену год назад, тут никто не оказал. Вирер с Хофером из-за ошибок при стрельбе тоже не смогли защитить титул, завоеванный год назад.

Для неудачников все это, конечно, обидно, по большому счету, не так уж и важно. Главные биатлонные баталии возобновятся в Оберхофе 9 января.