Дальмайер простилась, Россия провалилась. Как прошла Рождественская гонка
Екатерина
Екатерина
Гельзенкирхен (Германия). Рождественская гонка
1. Италия (Доротея Вирер/Лукас Хофер) — 32.16,9 (6).
2. Германия (Лаура Дальмайер/Филипп Наврат) — отставание 4,5 (2).
3. Украина (Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный — 12,0 (3).
4. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн/Ветле Шостад Кристиансен) — 16,6 (5)…
10. Россия (Екатерина Юрлова/Матвей Елисеев) — 1.43,9 (5).
Гонка преследования
1. Норвегия (Марте Ульсбю-Ройселанн/Ветле Шостад Кристиансен) — 32.40,9 (2). 2. Украина (Анастасия Меркушина/Дмитрий Пидручный) — 25,7 (3).
3. Франция (Анаис Бескон/Антонин Гигонна) — 32,5 (5).
4. Германия (Лаура Дальмайер/Филипп Наврат) — 33,1 (5).
5. Италия (Доротея Вирер/Лукас Хофер) — 1.03,4 (9)…
10. Россия (Екатерина Юрлова/Матвей Елисеев) — 2.50,1 (8).
Сущим кошмаром обернулась праздничная
На этот раз в «Рождественской гонке» дебютировал Матвей Елисеев. Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в эстафете на старте нынешнего сезона впервые поднялся на подиум в личной гонке Кубка мира. Буквально накануне получил звание «Заслуженный мастер спорта».
Опыт и почести, правда, совсем не помогли Юрловой и Елисееву в субботу в Гельзенкирхене. Все с самого начала пошло не так: на первом же круге, едва выехав за пределы стадиона, Екатерина упала — не справилась со спуском и улетела в рекламный щит. Отставание от соперниц сразу стало критично большим для
При своей следующей стрельбе Матвей промахнулся трижды. А чуть позже еще и отличился сильнее, чем напарница, на том же самом спуске. Причем одна из его лыж попала под рекламный щит, и высвободился из этого капкана наш биатлонист только с помощью подоспевших болельщиков. Времени потерял уйму. Так Россия и оказалась безнадежно отстающей. Первую часть гонки,
Во второй части состязания, гонке преследования, хоть отставание и было порезано вдвое, у
Победителем Рождественской гонки впервые с 2006 года стала команда Норвегии, за которую на этот раз выступали Марта Ольсбу Ройселан и Вестле Кристиансен. Гонку преследования они начали только четвертыми, но благодаря идеальной стрельбе быстро перехватили лидерство у немецкой команды и назад уже не оглядывались.
Но главной героиней вечера все равно стала Лаура Дальмайер. Биатлонистка, выигравшая все существующие в биатлоне титулы, объявила о завершении карьеры по окончании прошлого сезона, но решила проститься с болельщиками именно в Гельзенкирхене. И выглядела она более чем достойно. Ходом не уступала ни нынешнему лидеру Кубка мира Доротее Вирер, ни ставшей в итоге победительницей гонки Ольсбу Ройселан. И стреляла тоже мастерски. А с какими эмоциями и пиететом встречал каждый ее выстрел стадион!
Он ровесник Дальмайер, ему 26, но все еще считается молодым и перспективным. Он очень старался не подвести свою звездную партнершу, но в концовке первой гонки отдал первое место более опытному Лукасу Хоферу, а в пасьюте многовато промахивался. В итоге он проиграл не только норвежцу Кристиансену, с которым боролся всю гонку, но на заключительном круге пропустил вперед украинца Пидручного, а на финише и французу Гигонна, оставив звездную партнершу без медали в прощальной гонке, пусть и выставочной. Почестей, как Бьорндалену год назад, тут никто не оказал. Вирер с Хофером
Для неудачников все это, конечно, обидно, по большому счету, не так уж и важно. Главные биатлонные баталии возобновятся в Оберхофе 9 января.