Елисеев и Юрлова-Перхт провалили «Рождественскую гонку»: оба упали на спуске и ужасно стреляли
Победили норвежцы.
Победили норвежцы.
Без биатлонного турнира в немецком Гельзенкирхене спокойно уйти на каникулы не могут ни спортсмены, ни болельщики.
С 2002 года в конце декабря футбольный клуб «Шальке» уступает стадион «Фельтинс-Арена» ребятам с винтовками.
Разница между Кубком мира и «Рождественской гонкой» в том, что на стрельбище никогда не бывает ветра, а дистанция в
В этом году формат немного изменился. К соревнованиям подключили юниоров. А так, все осталось
За день до старта оказалось, что побежит Лаура не с Эриком Лессером, а с Филипом Навратом. Также из обоймы австрийской пары выпал Юлиан Эберхард. На его место экстренно взяли Феликса Ляйтнера, чтобы Лизе Терезе Хаузер не было так одиноко.
Такие изменения вряд ли привели
Другие тусовались на улице под музыку.
Третьи попробовали свои силы в стрельбе.
И только биатлонисты — тренировались.
В это время парни из гандбольного клуба «Шальке» участвовали в чемпионате мира по метанию снежков. Правда, в финале потерпели поражение.
А юниоры выясняли, кто из них лучший. Победили французы — Камилла Бене и Махон Себастьян. Оставшиеся места на пьедестале разделили между собой немецкие дуэты.
Перед основной частью соревновательной программы прошли стрелковые разборки. Безоговорочно лучшим стал украинец Дмитрий Пидручный, а следом за ним — Доротея Вирер.
А потом началась гонка с общего старта. Екатерина
Но после стойки, где Вирер дважды промазала, лидерство перешло к французам — Анаис Бескон и Антонену Гигонна.
Шанс вклиниться в топ-3 Елисеев тремя непопаданиями разбазарил. Теперь мы проигрывали 40 секунд. А у лидеров ситуация снова поменялась — гонкой заправляли Дениз Херманн и Бенедикт Долль. Но недалеко от немцев были и реабилитировавшиеся итальянцы.
Ситуация для россиян стала еще хуже после очередного круга. Там Елисеев повторил ошибку
Тем временем лидеры гонки снова изменились. Теперь рулили ситуацией Дальмайер и Наврат. На заключительной стойке Филипп схлестнулся за победу с Лукасом Хофером. Итальянец допустил промах, но пулей промчался короткий штрафной круг и догнал немца. Кураж так захлестнул действующего победителя турнира, что на финише он привез Наврату еще несколько секунд.
А мы довольствовались пятью промахами и последним местом. Вся надежда была на пасьют.
Но отставание в 45 секунд отыграть можно было только чудом. Под звуки «Let’s Get It Started» группы The Black Eyed Peas
После первого же рубежа Дальмайер блестяще отцепила Вирер и возглавила с Навратом гонку. Пока Филипп не ошибся. Так к себе ребята подпустили норвежцев — Марте Улсбю Ройселанн и Ветле Шостада Кристиансена. За три круга до финиша Наврат снова ошибся. 20-секундное отставание начало отодвигать немецкий дуэт от победы.
Тем более Наврат ошибся и на заключительном рубеже. Это аукнулось ему призовым местом. Немца обошел и Пидручный, и Гигонна (обогнал в финишном створе). А норвежцы победили впервые с 2006 года.
Что до россиян, то они проиграли вдрызг: ужасная стрельба (8 непопаданий) и практически круговое отставание. Мы — первые, но сегодня — с конца.
Виктория Дмитриева