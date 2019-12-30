Главные итоги года в биатлоне — это бесконечные скандалы. А победы-то где?

Источник: AFP 2019

2019 год в российском биатлоне был сложным и разным. Скандалов было много, но случался и небывалый позитив. Последние дни года — отличный повод вспомнить всё.

Скандал с контрактами

В Союзе биатлонистов России решили регламентировать свои отношения со спортсменами и обязали их подписывать контракты с организацией. Проблема возникла с размещением спонсоров на экипировке. СБР хотел отдать лучшие места на форме своим спонсорам, биатлонисты же хотели иметь возможность разместить туда личных партнёров. В мужской сборной целый ряд спортсменов долго не хотели подписывать контракт, в том числе и лидер команды Александр Логинов. К счастью, ситуацию удалось разрешить до старта сезона.

Скандал с отбором в сборную

В середине ноября в сборную России проходил отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU. В СБР выработали чёткие критерии, согласно которым всё должно было пройти максимально честно. Однако что-то пошло не так, и в сборную взяли далеко не всех, кого должны были по правилам. Вице-президент СБР Александр Нуждов сам признался, что был шокирован таким поворотом событий. В итоге пришлось всё менять ещё раз.

Изгнание Малышко

Олимпийского чемпиона и надёжного эстафетчика Дмитрия Малышко в конце 2019 года отправили с Кубка мира прямиком на Кубок России. Причём сделали это довольно бесцеремонно, ведь изначально планировали оставить его в команде. С Малышко поступили некрасиво и лишили всякой возможности реабилитироваться. Теперь путь на чемпионат мира в Антхольце для россиянина практически закрыт.

Назначение Польховского

Вполне возможно, что на ситуацию с Малышко косвенно повлияло возвращение в сборную России Валерия Польховского. Президент СБР Владимир Драчёв хотел видеть его в команде, как только возглавил организацию. Однако тогда Александр Тихонов настоял на том, чтобы Польховского не было в сборной. Вероятно, влияние Тихонова в СБР ослабло, в результате чего Польховский стал вице-президентом по работе со сборными. Должность странная и фактически копирует должность главного тренера сборной Анатолия Хованцева.

Скандал с Бабиковым и его винтовкой

Ещё одно не очень понятное изгнание биатлониста из мужской сборной России. Антон Бабиков вернулся в основной состав команды как победитель Кубка IBU прошлого сезона и показал неплохой результат в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Но много проиграл ходом. Тренеры предложили Антону готовиться со сборной, но не имея возможности выступать в гонках. Бабикову не понравилось предложение, и он поехал домой. Проблема в том, что поехал он без винтовки, которая была оформлена вместе с остальной сборной и могла приехать в России только через две недели. Таким образом, Бабиков просто просидел немалую часть сезона без оружия.

Дисквалификация Васильевой и лишение квоты

Одной из самых ярких дебютанток прошлого сезона в сборной России стала Маргарита Васильева. К сожалению, её дебют был испорчен историей с пропуском трёх допинг-тестов. В результате этого результаты Маргариты были аннулированы. В том числе и в эстафетах, из-за чего Россия потеряла квоту. Теперь вместо шести человек мы можем выставлять лишь пять.

Серебряный Логинов

При таком обилии скандалов и интриг удивительно, что наши биатлонисты в целом показывали очень хорошие результаты. Александр Логинов занял высокое второе место в общем зачёте Кубка мира, заехал на личный подиум на чемпионате мира и помог команде затащить бронзу в эстафете. 2019 год показал, что Александр — действительно элитный биатлонист.

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Прорыв Елисеева, Куклиной и Мироновой

Матвей Елисеев окончательно утвердился в роли второго номера сборной России. В декабре россиянин забежал на долгожданный личный подиум, и если бы не залёт с лыжами на этапе в Анси, был бы в топ-6 общего зачёта Кубка мира. По схожему сценарию развивается карьера Светланы Мироновой, которая также впервые попала на личный подиум в этом сезоне. Миронова заметно прибавила в стрельбе, а со скоростью у неё никогда не было проблем.



Когда в прошлом сезоне Лариса Куклина говорила, что готова биться в элите биатлона, над ней посмеивались. Но Лариса здорово провела межсезонье и мощно начала сезон. Без отдельных провалов не обошлось, но в целом то, что Куклина теперь заслуженно входит в топ-30 мирового биатлона, не должно удивлять.

Золотой Оберхоф и крутой Хохфильцен

На двух этапах 2019 года российские биатлонисты по-настоящему зажгли. В Оберхофе Россия выиграла обе эстафеты, а Александр Логинов добавил к этому личное золото в спринте. В Хохфильцене-2019 наши спортсмены остались без золота, зато забежали на подиум целых четыре раза! Остаётся надеяться, что, несмотря на все скандалы и интриги, российский биатлон продолжит радовать нас отличными результатами в 2020 году.