Сборная России по биатлону вернулась в Германию. Год назад здесь была золотая феерия
В 2019-м россияне в Оберхофе выиграли две эстафеты. Есть ли шансы сделать это снова?
В 2019-м россияне в Оберхофе выиграли две эстафеты. Есть ли шансы сделать это снова?
Большой биатлон возвращается после новогодних каникул. Чего ждать от сборной России? Повторения прошлогоднего Оберхофа, этап в котором завершился фантастическими эстафетами? Или повторения трёх сезонов до этого, когда медалей не совсем не было?
Оберхоф — традиционное место, куда биатлон возвращается после новогодних каникул. Но не самое любимое спортсменами, так как погода там зачастую ужасна. Бывало, что
Тогда сборная России после каникул выступила очень неплохо за счёт мужской команды. Антон Шипулин стал вторым в
Женская команда смотрелась очень средненько, ни о каких медалях речи не было.
Ещё более успешным было возвращение сборной России с каникул в прошлом сезоне.
Александр Логинов тогда выиграл спринт, а затем вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко завоевал золото в эстафете.
Но если этот успех не выглядел удивительным, то женщины сотворили сенсацию. Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина
Тогда казалось, что и дальше будут успехи, но с тех пор сборная России ничего не выигрывала. Были призовые места в личных гонках и эстафетах, включая чемпионат мира, но не было побед. Целый год без золотых медалей.
Стоит ли ждать их сейчас? Зависит только от состояния команды и везения. Глава СБР Владимир Драчёв пообещал, что в Оберхофе команда точно будет выглядеть сильнее, чем в Анси.
«Да, усталость у команды есть, и с подготовкой лыж есть проблемы. Но уверен, все встанет на свои места, когда ребята приедут на нормальный снег. В Оберхофе мы вернемся на прежний уровень», — сказал Драчёв после французского этапа.
Высказывание, конечно, обтекаемое, но это фишка нынешнего президента СБР.
Вообще, не сказать, что Оберхоф для сборной России
Вполне вероятно, и сейчас будет именно так, без феерии.
По сравнению с тем, что было до Нового года, в составе сборной России произошли изменения — отчасти вынужденные, отчасти ожидаемые. В мужской команде ветерана Дмитрия Малышко заменил молодой Карим Халили, а в женской Тамару Воронину, совсем сдавшую к французским стартом, заменила Ирина Старых. Не побежит в Оберхофе и заболевшая Екатерина