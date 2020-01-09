Возвращение Старых и дебют Халили. Чего ждать от Оберхофа
В четверг после новогодних каникул возобновляется Кубок мира.
В четверг после новогодних каникул возобновляется Кубок мира.
Состав сборной России
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.
Женщины: Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Анастасия Поршнева.
С тех пор, как Екатерина
Этап в Оберхофе — далеко не самый простой для биатлонистов. По числу капризов природы даст фору многим. В Анси перед
В том числе
Все каникулы она лечилась дома в Австрии, тренироваться начала буквально на днях. В Оберхофе команде, в том числе и в эстафете, придется справляться без нее.
Три места в эстафетной четверке, скорее всего, займут Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова, здорово проявившие себя в предыдущей командной гонке в Хохфильцене. Четвертую позицию, по всей видимости, разыграют между собой в спринте опытная Ирина Старых и молодая Анастасия Поршнева.
Имя первой мелькало во всех заголовках перед стартом сезона, когда ее в обход утвержденных критериев включили в состав сборной на Кубок мира, хотя претендовать на элитные старты Старых вроде как не могла. Но теперь отобралась
Союз биатлонистов России в своем Instagram сообщил именно такую информацию: Поршнева работала вместе с основной командой на сборе в Обертиллахе и едет в Оберхоф. Анастасия, тогда еще Морозова, выступала на трех этапах Кубка мира в прошлом сезоне — в
В мужской команде произошло всего одно изменение — Дмитрия Малышко заменил Карим Халили. Теперь вроде как некому мотать штрафные круги в эстафетах и собирать болельщицкие проклятья. Свой шанс, как и мечтали многие поклонники отечественного биатлона, получил молодой — лучший из наших в зачете Кубка IBU. 21-летний спортсмен из Московской области идет там шестым, хотя не имеет в активе ни одного подиума. Халили, который часть предсезонной подготовки провел со сборной России по лыжным гонкам — абсолютный дебютант мирового кубка.
Интрига в том, кто теперь вместо Малышко будет стартовать в эстафете. Кандидатом номер один выглядит Евгений Гараничев — если так, он вернется в состав четверки впервые с этапа в Кэнморе в феврале прошлого года. Хотя, возможно, получит свой шанс и Никита Поршнев, который соседствует с Гараничевым в общем зачете Кубка мира.
Без него борьба обещает быть жаркой.
Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия)
9 января. 16.30. Спринт, женщины
10 января. 16.30. Спринт, мужчины
11 января. 14.00. Эстафета, женщины
11 января. 16.15. Эстафета, мужчины
12 января. 14.45.
12 января. 16.30.
Мария Никулашкина