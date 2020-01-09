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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Возвращение Старых и дебют Халили. Чего ждать от Оберхофа

В четверг после новогодних каникул возобновляется Кубок мира.

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Источник: РИА "Новости"

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Светлана Миронова, Ирина Старых, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Анастасия Поршнева.

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С тех пор, как Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место в масс-старте в Анси, и этим завершился предыдущий этап Кубка мира, прошла, кажется, целая вечность. Наступил новый год, та же Юрлова вместе с Матвеем Елисеевым опозорились на «Рождественской гонке», Александр Большунов выиграл «Тур де Ски» и много чего произошло еще. Пора и настоящему кубковому биатлону вернуться.

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Грипп против Юрловой-Перхт

Этап в Оберхофе — далеко не самый простой для биатлонистов. По числу капризов природы даст фору многим. В Анси перед рождественско-новогодней паузой жаловались на дожди и отсутствие снега. В Оберхофе снега пока вроде бы хватает, но стоит туман. Хотя стрелять вроде бы можно. К выходным обещают потепление. Как это отразится на трассе и подготовке лыж — пока загадка. Может случиться так, что наша команда снова окажется в проигрышном положении по сравнению с более продвинутыми в техническом плане соперниками.

В том числе из-за нестабильной погоды в Оберхофе часто случаются сенсации. Год назад, например, женская сборная России выиграла эстафету, хотя тогда, казалось, совсем не была к этому готова. В январе 2019-го в составе нашей четверки выступали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Стартовать на этот раз готовится только одна из них. Васильева отбывает дисквалификацию за пропущенные допинг-тесты, Павлова чудом отобралась на Кубок IBU, а Юрлова-Перхт сильно заболела еще до Нового года.

Представить женскую сборную России без Екатерины очень сложно, но придется. По словам ее отца и тренера Виктора, грипп лидер нашей команды подхватила едва ли не на Рождественской гонке.

Все каникулы она лечилась дома в Австрии, тренироваться начала буквально на днях. В Оберхофе команде, в том числе и в эстафете, придется справляться без нее.

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Семейный тандем Поршневых

Три места в эстафетной четверке, скорее всего, займут Кристина Резцова, Лариса Куклина и Светлана Миронова, здорово проявившие себя в предыдущей командной гонке в Хохфильцене. Четвертую позицию, по всей видимости, разыграют между собой в спринте опытная Ирина Старых и молодая Анастасия Поршнева.

Имя первой мелькало во всех заголовках перед стартом сезона, когда ее в обход утвержденных критериев включили в состав сборной на Кубок мира, хотя претендовать на элитные старты Старых вроде как не могла. Но теперь отобралась по-честному — Ирина лидирует в общем зачете Кубка IBU, имея в активе победу, два вторых места и еще четыре попадания в первую десятку. В заявку на Кубок мира она вошла вместо Тамары Ворониной.

Не совсем ясно, почему заболевшую Юрлову-Перхт в основной команде заменила именно Анастасия Поршнева, которая в зачете Кубка IBU идет третьей, уступая Екатерине Глазыриной.

Союз биатлонистов России в своем Instagram сообщил именно такую информацию: Поршнева работала вместе с основной командой на сборе в Обертиллахе и едет в Оберхоф. Анастасия, тогда еще Морозова, выступала на трех этапах Кубка мира в прошлом сезоне — в Нове-Место, Рупольдинге и Холменколлене, но в личных гонках ни разу не попадала в топ-30. В главной сборной она присоединилась к своему супругу Никите, который остался в обойме после декабрьских этапов.

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Шанс Халили

В мужской команде произошло всего одно изменение — Дмитрия Малышко заменил Карим Халили. Теперь вроде как некому мотать штрафные круги в эстафетах и собирать болельщицкие проклятья. Свой шанс, как и мечтали многие поклонники отечественного биатлона, получил молодой — лучший из наших в зачете Кубка IBU. 21-летний спортсмен из Московской области идет там шестым, хотя не имеет в активе ни одного подиума. Халили, который часть предсезонной подготовки провел со сборной России по лыжным гонкам — абсолютный дебютант мирового кубка.

Интрига в том, кто теперь вместо Малышко будет стартовать в эстафете. Кандидатом номер один выглядит Евгений Гараничев — если так, он вернется в состав четверки впервые с этапа в Кэнморе в феврале прошлого года. Хотя, возможно, получит свой шанс и Никита Поршнев, который соседствует с Гараничевым в общем зачете Кубка мира.

Всем мужским гонкам на немецких этапах — Оберхофе и Рупольдинге через неделю — добавит страстей отсутствие Йоханнеса Бе. Почти непобедимый норвежец со дня на день ждет первенца и, как и планировал, пропускает соревнования.

Без него борьба обещает быть жаркой.

Расписание этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия)
9 января. 16.30. Спринт, женщины
10 января. 16.30. Спринт, мужчины
11 января. 14.00. Эстафета, женщины
11 января. 16.15. Эстафета, мужчины
12 января. 14.45. Масс-старт, женщины
12 января. 16.30. Масс-старт, мужчины.

Мария Никулашкина

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Надежда российского биатлона: Анастасия Гореева
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