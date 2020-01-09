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9 января, источник: БЕЛТА

Женским спринтом начнется сегодня этап КМ по биатлону в Оберхофе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Среди белорусских девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.

Гонка стартует в 16.30 по минскому времени.

Завершатся состязания 12 января мужским и женским масс-стартами.

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