Женским спринтом начнется сегодня этап КМ по биатлону в Оберхофе
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Среди белорусских девушек за награды форума поборются Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена и Ирина Кручинкины.
Гонка стартует в 16.30 по минскому времени.
Завершатся состязания 12 января мужским и женским