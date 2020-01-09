Женским спринтом начнется сегодня этап КМ по биатлону в Оберхофе

Женским спринтом начнется сегодня этап КМ по биатлону в Оберхофе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женской спринтерской гонкой стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону, который пройдет в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.