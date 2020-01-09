«Лыжи не бегут», «чувствуем себя плохо». Русские биатлонистки начали год с ужасной гонки в Германии
Стреляли тоже отвратительно.
Стреляли тоже отвратительно.
После праздничного перерыва биатлонный Кубок мира вернулся, чтобы погреметь в Оберхофе. Только вот вместо яркой гонки пришлось девушка выходить на старт, чтобы бороться с ветром, густым туманом и плюсовой температурой. Будто из Анси и не уезжали.
Светлана Миронова открыла первый из двух немецких этапов. Но порадовать болельщиков и себя совсем не получилось. Плохое самочувствие, проблемы с лыжами и промахи — не тот набор, который может позволить бороться за медали. Ничего внятного показать не смогли и остальные россиянки. Проблемы у каждой были такие же, как и у Мироновой. Вы вообще давно видели, чтобы резвая Миронова проигрывала почти полминуты на круге? И как после такого укомплектовывать эстафетную четверку?
Вернувшаяся на Кубок мира Ирина Старых, лидирующая в Кубке IBU, не попала не только в очковую зону, а даже в топ-60. Хорошо хоть преследования в Оберхофе нет.
Но если бы вкатка была ужасной только у россиянок. Не задалась гонка и у всех остальных. Отличное начало для Маркеты Давидовой и Тириль Экхофф обернулось проблемами на рубеже. Рассыпалась Лиза Виттоцци, Ханна Эберг и другие топовые спортсменки. Хотя после первого рубежа претенденток на топ-3 было около десяти.
Уже после стойки определилась самая уверенная биатлонистка дня. Дениз Херрман промазала, а Марте Улсбю Ройселанн закрыла все мишени и спокойно оформила первую в сезоне победу. Так у немцев сорвался праздник.
Сорвался он и у итальянской команды. Доротея Вирер с промахом уступала перед последним кругом Херрман всего 3 секунды. В свой лучший день она точно поборолась бы за второе место, но не сегодня. Вирер так вырубило, что она с трудом закончила гонку. В итоге Доро проиграла не только немке, но и француженке Жюли Симон, оставшись вне тройки призеров.
Смотреть в финишный протокол было просто страшно. Девушкам вообще повезло, что для пасьюта в программе просто не хватило места. Иначе это была бы не гонка, а сплошное издевательство.
Но есть и положительный итог гонки. Российские девушки поднялись на второе место в зачете Кубка наций. Просто шведки выступили еще хуже, а разница была минимальной.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|22.04,9
|2
|Дениза Херманн
|Германия
|+33,1
|3
|Жюли Симон
|Франция
|+47,4
|4
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.01,8
|5
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.07,1
|6
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.09,1
|7
|Эмма Ландер
|Канада
|+01.14,9
|8
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.15,0
|9
|Камила Зук
|Польша
|+01.29,8
|10
|Катарина Иннерхофер
|Австрия
|+01.32,8