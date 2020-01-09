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18:41 (мск), источник: Sport24

«Лыжи не бегут», «чувствуем себя плохо». Русские биатлонистки начали год с ужасной гонки в Германии

Стреляли тоже отвратительно.

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После праздничного перерыва биатлонный Кубок мира вернулся, чтобы погреметь в Оберхофе. Только вот вместо яркой гонки пришлось девушка выходить на старт, чтобы бороться с ветром, густым туманом и плюсовой температурой. Будто из Анси и не уезжали.

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Светлана Миронова открыла первый из двух немецких этапов. Но порадовать болельщиков и себя совсем не получилось. Плохое самочувствие, проблемы с лыжами и промахи — не тот набор, который может позволить бороться за медали. Ничего внятного показать не смогли и остальные россиянки. Проблемы у каждой были такие же, как и у Мироновой. Вы вообще давно видели, чтобы резвая Миронова проигрывала почти полминуты на круге? И как после такого укомплектовывать эстафетную четверку?

Вернувшаяся на Кубок мира Ирина Старых, лидирующая в Кубке IBU, не попала не только в очковую зону, а даже в топ-60. Хорошо хоть преследования в Оберхофе нет.

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Но если бы вкатка была ужасной только у россиянок. Не задалась гонка и у всех остальных. Отличное начало для Маркеты Давидовой и Тириль Экхофф обернулось проблемами на рубеже. Рассыпалась Лиза Виттоцци, Ханна Эберг и другие топовые спортсменки. Хотя после первого рубежа претенденток на топ-3 было около десяти.

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Уже после стойки определилась самая уверенная биатлонистка дня. Дениз Херрман промазала, а Марте Улсбю Ройселанн закрыла все мишени и спокойно оформила первую в сезоне победу. Так у немцев сорвался праздник.

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Сорвался он и у итальянской команды. Доротея Вирер с промахом уступала перед последним кругом Херрман всего 3 секунды. В свой лучший день она точно поборолась бы за второе место, но не сегодня. Вирер так вырубило, что она с трудом закончила гонку. В итоге Доро проиграла не только немке, но и француженке Жюли Симон, оставшись вне тройки призеров.

Смотреть в финишный протокол было просто страшно. Девушкам вообще повезло, что для пасьюта в программе просто не хватило места. Иначе это была бы не гонка, а сплошное издевательство.

Но есть и положительный итог гонки. Российские девушки поднялись на второе место в зачете Кубка наций. Просто шведки выступили еще хуже, а разница была минимальной.

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09.01.2020 16:30Оберхоф (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия22.04,9
2Дениза ХерманнГерманияГермания+33,1
3Жюли СимонФранцияФранция+47,4
4Доротея ВирерИталияИталия+01.01,8
5Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+01.07,1
6Паулина ФиалковаСловакияСловакия+01.09,1
7Эмма ЛандерКанадаКанада+01.14,9
8Моника ХойнишПольшаПольша+01.15,0
9Камила ЗукПольшаПольша+01.29,8
10Катарина ИннерхоферАвстрияАвстрия+01.32,8
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