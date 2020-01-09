Миронова осталась недовольна результатом в спринте на этапе Кубка мира

«Старт под первым номером в одиночестве? Для сегодняшней гонки это было неплохо, потому что тут есть опасный спуск. Если был бы народ, они бы мешали на нем. Было комфортно. Не знаю, что случилось на лежке. Не видела, куда был промах из-за тумана на рубеже. А пятый выстрел стоя я немного зацелила. По скорости нужно проанализировать гонку. Не очень хороший ход, так как было сложно на дистанции», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».