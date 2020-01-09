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9 января, источник: Спорт РИА Новости

Миронова осталась недовольна результатом в спринте на этапе Кубка мира

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что осталась недовольна своим ходом в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

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Источник: Спорт РИА Новости

В четверг Миронова стала лучшей из россиянок, заняв 19-е место. Миронова допустила два промаха на огневых рубежах и отстала от победившей норвежки Марте Олсбю Ройселанн на 1 минуту 59,8 секунды.

«Старт под первым номером в одиночестве? Для сегодняшней гонки это было неплохо, потому что тут есть опасный спуск. Если был бы народ, они бы мешали на нем. Было комфортно. Не знаю, что случилось на лежке. Не видела, куда был промах из-за тумана на рубеже. А пятый выстрел стоя я немного зацелила. По скорости нужно проанализировать гонку. Не очень хороший ход, так как было сложно на дистанции», — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ».

  • 1
    Марта Ольсбу Ройселанн
    Норвегия
    Норвегия
  • 2
    Дениза Херманн
    Германия
    Германия
  • 3
    Жюли Симон
    Франция
    Франция
09.01.2020 16:30Оберхоф (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Марта Ольсбу РойселаннНорвегияНорвегия22.04,9
2Дениза ХерманнГерманияГермания+33,1
3Жюли СимонФранцияФранция+47,4
4Доротея ВирерИталияИталия+01.01,8
5Тирил ЭкхоффНорвегияНорвегия+01.07,1
6Паулина ФиалковаСловакияСловакия+01.09,1
7Эмма ЛандерКанадаКанада+01.14,9
8Моника ХойнишПольшаПольша+01.15,0
9Камила ЗукПольшаПольша+01.29,8
10Катарина ИннерхоферАвстрияАвстрия+01.32,8
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