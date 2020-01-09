Миронова осталась недовольна результатом в спринте на этапе Кубка мира
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что осталась недовольна своим ходом в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Российская биатлонистка Светлана Миронова призналась, что осталась недовольна своим ходом в спринте на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
В четверг Миронова стала лучшей из россиянок, заняв 19-е место. Миронова допустила два промаха на огневых рубежах и отстала от победившей норвежки Марте Олсбю Ройселанн на 1 минуту 59,8 секунды.
«Старт под первым номером в одиночестве? Для сегодняшней гонки это было неплохо, потому что тут есть опасный спуск. Если был бы народ, они бы мешали на нем. Было комфортно. Не знаю, что случилось на лежке. Не видела, куда был промах
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Марта Ольсбу Ройселанн
|Норвегия
|22.04,9
|2
|Дениза Херманн
|Германия
|+33,1
|3
|Жюли Симон
|Франция
|+47,4
|4
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.01,8
|5
|Тирил Экхофф
|Норвегия
|+01.07,1
|6
|Паулина Фиалкова
|Словакия
|+01.09,1
|7
|Эмма Ландер
|Канада
|+01.14,9
|8
|Моника Хойниш
|Польша
|+01.15,0
|9
|Камила Зук
|Польша
|+01.29,8
|10
|Катарина Иннерхофер
|Австрия
|+01.32,8