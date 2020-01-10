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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье, Павлова — вторая

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей короткой индивидуальной гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия).

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Источник: РИА "Новости"

Второе место заняла её соотечественница Евгения Павлова. Третий результат продемонстрировала итальянка Алексия Рунгальдьер.

За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Осрблье
Женщины. Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Екатерина Глазырина (Россия) — 36.19,8 (0).
2. Евгения Павлова (Россия) — +37,5 (0).
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +40,6 (1).
4. Эмма Нильссон (Швеция) — +42,4 (1).
5. Каролин Хорхлер (Германия) — +1.01,7 (2)…
12. Виктория Сливко (Россия) — +2.13,6 (2)…
19. Анна Никулина (Россия) — +2.52,6 (3)…
35. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.07,4 (5)…
43. Наталья Гербулова (Россия) — +4.55,6 (5).

Сегодня, 10 января, в Осрблье также состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин.

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