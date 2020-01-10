Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Источник: РИА "Новости"

31-летний Фуркад преодолел 10 км за 25 минут 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (+25,5; 1 промах), третье — немец Йоханнес Кюн (+33,0; 1). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов стал пятым (+47,8; 1), Евгений Гараничев — 28-м (+2.03,9; 2), Эдуард Латыпов — 38-м (2.25,6; 2), Никита Поршнев — 51-м (+2.45,5; 4), дебютант Кубка мира Карим Халили — 61-м (+3.10,4; 3). Из-за ливня в Оберхофе организаторы этапа сократили спринтерский круг — вместо трех кругов по 3,3 км спортсмены преодолели четыре по 2,5 км.

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В общем зачете Кубка мира лидерство после восьми гонок продолжает удерживать норвежец Йоханнес Бё (374 очка), заявивший о пропуске январских этапов из-за рождения ребенка. Второе место занимает его брат Тарьей Бё (330), Фуркад поднялся на третье место (327). Логинов занимает пятое место (305), Елисеев -10-е (226), Гараничев — 29-е (79), Поршнев — 33-е (64), Дмитрий Малышко — 47-е (32), Антон Бабиков — 49-е (27), Латыпов — 58-е (19).

Фуркад одержал 22-ю победу в спринтерских гонках на этапах Кубка мира и вышел по этому показателю на второе место, опередив Йоханнеса Бё, в активе которого 21 победа. Наибольшее количество первых мест в спринте у восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (35).

Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В активе французского биатлониста 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз он побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.