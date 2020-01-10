Мартен Фуркад победил в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе
ТАСС, 10 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
ТАСС, 10 января. Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринте на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.
31-летний Фуркад преодолел 10 км за 25 минут 27,2 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен (+25,5; 1 промах), третье — немец Йоханнес Кюн (+33,0; 1). Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший четвертое место (+41,1; 0), Александр Логинов стал пятым (+47,8; 1), Евгений Гараничев — 28-м (+2.03,9; 2), Эдуард Латыпов — 38-м (2.25,6; 2), Никита Поршнев — 51-м (+2.45,5; 4), дебютант Кубка мира Карим Халили — 61-м (+3.10,4; 3).
В общем зачете Кубка мира лидерство после восьми гонок продолжает удерживать норвежец Йоханнес Бё (374 очка), заявивший о пропуске январских этапов
Фуркад одержал 22-ю победу в спринтерских гонках на этапах Кубка мира и вышел по этому показателю на второе место, опередив Йоханнеса Бё, в активе которого 21 победа. Наибольшее количество первых мест в спринте у восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца
Фуркад является пятикратным чемпионом Олимпийских игр. В активе французского биатлониста 11 золотых, 10 серебряных и четыре бронзовые награды чемпионатов мира, семь раз он побеждал в общем зачете Кубка мира, что является рекордом соревнований.
Четвертый этап Кубка мира продолжится в субботу женской и мужской эстафетными гонками.
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|25.27,2
|2
|Эмильян Жаклен
|Франция
|+25,5
|3
|Йоханнес Кюн
|Германия
|+33,0
|4
|Матвей Елисеев
|Россия
|+41,1
|5
|Александр Логинов
|Россия
|+47,8
|6
|Симон Дестье
|Франция
|+49,8
|7
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.00,1
|8
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.06,5
|9
|Йоханнес Дале
|Норвегия
|+01.18,2
|10
|Ветле Кристиансен
|Норвегия
|+01.24,8