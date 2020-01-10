Стрельцов занял третье место в короткой индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU

Стрельцов занял третье место в короткой индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU

ТАСС, 10 января. Российский биатлонист Кирилл Стрельцов стал третьем в короткой индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка IBU в Словении.