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10 января, источник: БЕЛТА

Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Роман Елетнов допустил один промах на втором огневом рубеже и отстал от лидера гонки на 1 мин. 31,8 сек. Первым стал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, который преодолел расстояние в 10 км за 25 мин. 27,2 сек. На второй позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 25,5 сек.). Замкнул тройку лидеров немец Йоханнес Кюн (отставание 33 сек.).

Другие спортсмены сборной Беларуси показали следующие результаты: Антон Смольский — 25-й, Сергей Бочарников — 29-й. Максим Воробей завершил спринт на 97-й позиции.

Лучший результат среди белорусских спортсменок в спринте 9 января показала Ирина Кривко, заняв 13-е место.

Продолжатся состязания 11 января эстафетами у мужчин и женщин. Завершится этап Кубка мира по биатлону 12 января мужским и женским масс-стартами.

  • 1
    Мартен Фуркад
    Франция
    Франция
  • 2
    Эмильян Жаклен
    Франция
    Франция
  • 3
    Йоханнес Кюн
    Германия
    Германия
10.01.2020 16:30Оберхоф (Германия)Спринт
МСпортсменСтранаРезультат
1Мартен ФуркадФранцияФранция25.27,2
2Эмильян ЖакленФранцияФранция+25,5
3Йоханнес КюнГерманияГермания+33,0
4Матвей ЕлисеевРоссияРоссия+41,1
5Александр ЛогиновРоссияРоссия+47,8
6Симон ДестьеФранцияФранция+49,8
7Арнд ПайфферГерманияГермания+01.00,1
8Эрленн БьентегордНорвегияНорвегия+01.06,5
9Йоханнес ДалеНорвегияНорвегия+01.18,2
10Ветле КристиансенНорвегияНорвегия+01.24,8
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