Роман Елетнов занял 14-е место в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

Роман Елетнов допустил один промах на втором огневом рубеже и отстал от лидера гонки на 1 мин. 31,8 сек. Первым стал семикратный обладатель Большого хрустального глобуса француз Мартен Фуркад, который преодолел расстояние в 10 км за 25 мин. 27,2 сек. На второй позиции расположился его партнер по команде Эмильен Жаклен (отставание 25,5 сек.). Замкнул тройку лидеров немец Йоханнес Кюн (отставание 33 сек.).