Сборная России без Юрловой заняла 7-е место в эстафете. Наши стреляли почти хуже всех

Прошлогоднюю победу женской команды в Оберхофе вряд ли можно забыть. Экспериментальный состав выдал чумовую гонку, а Екатерина Юрлова-Перхт даже финишировала с флагом. Но в этот раз девчонкам предстояло повторить успех без нее. Лидер сборной пропускает этап из-за болезни.

Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина — авантюрный квартет, который сложился по итогам спринтерской гонки. Но даже в таком составе они могли провести эстафету качественно.

С таким настроением Резцова и начала. Она по-хозяйски тащила за собой пелотон и диктовала соперницам темп. Только опытные биатлонистки на это не велись и берегли себя к лежке. И пока девушки безошибочно расстреливали мишени и убегали, Резцова схватила три промаха и чудом не отправилась на штрафной круг. Быть на предпоследнем месте после лежки — не то, чего все ожидали.

К стойке Резцовой удалось немного подтянуться, но не более. На рубеже ее поджидали те же проблемы. Теперь она проигрывала почти минуту Лизе Витоции. К передаче эстафеты Кристина уже вообще с трудом передвигалась.

Поршневой до стрельбы ничего отыграть не удалось. Доротея Вирер и Анаис Бескон шли гораздо резвее. И вместо того, чтобы сократить отставание, на рубеже Анастасия допустила ошибку. Исправить ее с первого раза тоже не получилось. Наше положение стало еще хуже.

Но когда Вирер зашла на два штрафных круга после стойки, то стрельба Поршневой выглядела сказкой (только один дополнительный патрон). Хотя мы все так же проигрывали больше минуты. А лидерство перехватила сборная Швейцарии, которая в этом сезоне очень здорово выступает.

На последнем круге Поршнева проиграла еще около 30 секунд. Кто только ее не опередил. Даже сборная Италия со своими проблемами была выше. Миронова этот завал разобрать не смогла и тоже напортачила на рубеже. Медленно мы приближались к 2-минутному проигрышу. И Светиной скорости было недостаточно.

Пока Миронова пыталась добраться до огневого рубежа, лидеры уже там работали. Аита Гаспарин не справилась с волнением (штрафной круг) и уступила первое место Селии Аймонье и Моне Брурссон. К ним уверенно подбиралась Марте Улсбю Ройселанн. А россиянка еще взяла пару дополнительных патронов.

К очередной смене этапа норвежка догнала француженку, а обессиленная шведка отстала. Миронова передала эстафету только через полторы минуты.

В борьбе за победу все решилось прямо на стойке. Тириль Экхофф допустила меньше ошибок, чем Ханна Эберг. Шведка была не опасна для норвежки. Да и конкурировать с Эберг тоже было некому. Жюстин Бреза балансировала на грани штрафного круга, но справилась и до бронзы докатила.

Куклина, в отличие от всей команды, стреляла безупречно, но совсем не тянула ходом. Лучше о ее проигрыше даже и не знать. Она увядала с каждым метром. Будь дистанция чуть длиннее, то 7-е место ушло бы к Белоруссии.